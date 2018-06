Orbán: a Stop Soros szép, kifinomult jogi munka

A kormányfő megjegyezte ugyanakkor, a migrációtól függetlenül szükség van egy jól felszerelt hadseregre is - folyik is ennek felépítése -, mert ha ma Magyarország egy fegyveres fenyegetéssel nézne szembe, a hadsereg csak korlátozottan lenne képes ennek elhárítására. "Szeretnénk, ha a magyar emberek biztonsága nemcsak rendőri, határvédelmi, hanem katonai természetű is lenne" - fogalmazott. A szerdán elfogadott alkotmánymódosítást és "Stop Soros" törvénycsomagot Orbán Viktor szép, kifinomult jogi munkaként jellemezte, és hozzátette, olyan döntésekről van szó, amelyeket a kormánypártok vállaltak a választási kampányban. Az alaptörvény-módosítás kimondja Magyarország nemzeti szuverenitásának törhetetlenségét, megfogalmazza az ország alkotmányos identitását, a büntető törvénykönyv (Btk.) pedig világossá teszi: az illegális migráció és annak támogatása bűncselekmény - részletezte. Azt is mondta, nincs azzal baj, ha civil szervezetek politikai befolyást akarnak gyakorolni Magyarországon, de "legyen a víz a pohárban tiszta", vagyis ha külföldről kapnak pénzt, vallják be. A nemzetbiztonsági kérdésnek számító migráció területén viszont a kormány nem fogadja el, hogy civil szervezetek befolyásolni akarják a döntéshozókat - közölte. Az alkotmány- és a Btk.-módosításról szólva kiemelte: nagyon nehéz lesz bárkinek is belekötni egy olyan parlamenti döntésbe, amely 80-90 százalékos többséget élvezett az Országgyűlésben. A törvényeket érő támadásokat úgy kommentálta: "hajrá, sok sikert kívánunk ehhez". Arról is beszélt, hogy a migrációval kapcsolatban három nagy kérdés van az asztalon Európában: a határvédelem, a már itt lévők jövője, valamint az, hogy ezentúl kiket engedjenek be Európába, illetve hol válogassák szét őket. A közép-európaiak szerint utóbbinak az EU területén kívül kell megtörténnie - tette hozzá. Szavai szerint a táborok úgy állnak fel, hogy "vagyunk mi, visegrádiak négyen, most már Ausztriával és Olaszországgal kiegészülve", "forr a világ bús tengere közben Németországban", és az északi országokban is késhegyre menő viták zajlanak. Szó volt a csütörtöki budapesti V4-Ausztria-csúcstalálkozóról is, amellyel kapcsolatban a miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a V4-szövetség soha nem volt olyan erős, mint most, ráadásul "mi vagyunk a lokomotívja az európai gazdaságnak". A migráció ügyében a V4-ek álláspontja a kezdetektől fogva az, hogy úgy kell segítséget nyújtani másoknak, hogy közben "nem tesszük tönkre saját magunkat", és az idő megmutatta: e megközelítés volt indokolt - fejtette ki. Azzal kapcsolatban, hogy pénteken Magyarországra látogat Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Orbán Viktor elmondta: az Európai Bizottság azt találta ki, hogy bár a miniszterelnöki csúcstalálkozó összehívása kizárólag Tusk joga, összehív egy minicsúcsot vasárnapra. "Ezek után jelentkezett be nálunk Donald Tusk" - közölte a kormányfő, úgy értékelve, zavar van az EU intézményrendszerén belül, megbomlott az alkotmányos rendje, és szerinte a pénteki megbeszélésükön ennek helyreállításáról tárgyalnak majd. A vasárnapi minicsúccsal kapcsolatban pedig megerősítette, a V4-ek nem kívánnak részt venni "egy ilyen jogsértésben". A jövő heti hivatalos EU-csúcson a miniszterelnök szerint nem lehet elkerülni, hogy a központi kérdés a migráció legyen, és szeretné, ha azok a témák kerülnének előtérbe, amelyekben egyetértés van. Ilyen lehet a határvédelem - bár a források elosztását illetően erről is nagy viták vannak -, valamint az, hogy az Európába igyekvők szétválogatása a kontinensen kívül, a Földközi-tenger afrikai oldalán történjen meg - mondta. A kormányfő rámutatott, Magyarországnak az az érdeke, hogy Európa külső határa ne a magyar-szerb határon, hanem minél délebbre legyen. A Fidesz Európai Néppárt-tagságával kapcsolatos viták ügyében azt mondta: a viták természetesek, az a kérdés, lesz-e elég bölcsesség, hogy a különbségek ellenére mégis együtt maradjon a pártcsalád, és több közös célt tudjon találni, mint problémát. Magyarország erős néppártban, a pártcsalád egyben tartásában érdekelt - jelentette ki. Arra a felvetésre, miszerint arról hallani, hogy Angela Merkel német kancellár látogatásra hívta őt, Orbán Viktor úgy reagált: a meghívásokról a meghívónak kell nyilatkoznia. Ez érvényes Németország és a hamarosan esedékes izraeli látogatása esetében is - közölte. A jövő évi költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatban a miniszterelnök nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy az inflációs számok miatt újra kellene-e tervezni a büdzsét. Szerinte ugyanis a magyarországi infláció egyik legerősebb befolyásoló tényezője a nemzetközi olajár, amely ingadozik, a magyar költségvetést pedig nem lehet hozzákötni a nemzetközi olajár változásaihoz. Ilyenkor egy középértéket kell meghatározni az inflációra, és ahhoz kell kötni a büdzsét, ami stabilitást ad - mondta. Külön megjegyezte, hogy a nyugdíjak esetében ha az infláció magasabb, akkor nagyobb lesz - pótlólagosan - a nyugdíjemelés is. Nemzetközi válságjelek esetében pedig - mint a növekvő kamatok a nemzetközi pénzvilágban, a kibontakozóban lévő kereskedelmi háború és a magas államadósságok - úgy kell költségvetést tervezni, hogy az országvédelmi tartalékot magasabban tervezik, ezért meg is emelték 50 százalékkal. Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon Argentína felett aratott horvát győzelmet úgy kommentálta: Horvátországnak világbajnoki reményei is lehetnek, ami nagy dolog, "hajrá, horvátok". Megjegyezte, egyébként Perunak szurkolt, de a dél-amerikai együttes kiesett.