Orbán: a sorosisták mind szavaznak!

A Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő felidézte: az első szabad választásoknál, 1990-ben azt mondták, hogy a kommunisták mind szavaznak, legyünk ott mi is. Úgy folytatta: most az üzeni, hogy a sorosisták mind szavaznak, legyünk ott mi is!. Adjuk mindkét szavazatunkat a Fideszre - tette hozzá. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! - zárta szavait Orbán Viktor.