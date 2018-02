Orbán: a sokszínűség nem érték, hanem tulajdonság

"Nektek is személyesen részt kell vállalni és segítenetek kell abban, hogy a magyar emberek meg tudják védeni Magyarországot" – mondta a polgármestereknek a kormányfő. Orbán Viktor azt mondta, az ENSZ is foglalkozik a világméretű migráció kérdésével, ami jelzi: nem magyar, még csak nem is európai ügyről van szó.

A kormányfő azt mondta, hogy a sokszínűség szerinte nem érték, hanem tulajdonság, és attól, hogy valami színes, sokszínű, még nem értékesebb annál, mint ami nem az. "Nem akarunk sokszínűek lenni úgy, hogy összekevernek bennünket (...) másokkal", "olyanok akarunk lenni, mint amilyenek 1100 éve itt, a Kárpát-medencében lettünk" – mondta Orbán. A migrációt veszélyes, rossz dolognak nevezte, amelyben Magyarország nem akar részt venni. Ezt pedig ki is kell mondani, ellenkező esetben ugyanis a nemzetközi viták, a "diplomáciai ravaszságok" "el fognak bennünket téríteni", és "elveszítjük a jövőnket is". "Végre van jövőnk, van mit megvédeni" – mondta. Orbán szerint a magyar vidék fejlesztése a nagyvárosok fejlesztése nélkül nem lehetséges. A vidéket csak virágzó megyei jogú városokkal lehet felemelni, ha ugyanis a városok gyengék, a falvak is azok. Szerinte a Modern városok program után nagyjából kidolgozták a középvárosok fejlesztési programját is, majd a "fejlesztési vonatra rá kell kapcsolni a falvak szerelvényét" is. A Modern városok programot jellemezve azt mondta, hogy "a mi életünkben ilyen fejlesztés még nem volt". A megyei jogi városok mindenkori polgármestereit méltatva azt mondta: közülük gond nélkül összeállítható lenne akár egy kormány is. Azt kérte az önkormányzati vezetőktől, csak olyan fejlesztést kérjenek, amelynek a fenntartásáról tudnak gondoskodni, hogy ne adósodjanak el. Az önkormányzati adósságkonszolidációt említve a kormányfő a pénzügyi stabilitás megőrzésére intett, mert "nem lesz többet Budán kutyavásár". Orbán álhírnek, marhaságnak minősítette az információkat, hogy a kormány változást tervezne az önkormányzati világban. A rendszer alkotmányos fundamentumai szilárdak, nem látja okát, hogy ezekhez hozzányúljanak. Sehol sem fognak önkormányzatot felszámolni, minden településnek lehet helyhatósága, még annak is, ahol csak négyen élnek – mondta. Már az ellenzék sem vitatja, hogy az ország fejlődik, de az elmúlt nyolc év eredménye a magyar embereknek köszönhető, nem másnak. Orbán szerint az EU-ból érkező pénz egy tekintélyes része vissza is kerül, "sőt valójában keresnek rajtunk" azok, akik a pénzt adják, azzal együtt, hogy összességében Magyarország sem jár rosszul. Már „kezdünk jól kinézni”, de ha elnyerik a választók bizalmát, akkor a kormány 2018-2022 között elvégzi azt a munkát, amelynek eredményeképpen négy év múlva „Magyarország jól fog kinézni” – mondta Orbán, aki a veszprémieknek azt ígérte, hogy megépül az aranyos-völgyi viadukt és az új uszoda.