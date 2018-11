Orbán: a még erősebb családpolitika a nemzetnek és a fiataloknak is jó

A még erősebb családpolitika történelmi összefüggésben jó az egész nemzetnek, ezen belül a fiataloknak is, akik felmérések szerint általában családban gondolkoznak, több gyermeket szeretnének, mielőtt szembesülnének a felnőttkori anyagi nehézségekkel - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádióban. A kormányfő szokásos rádióinterjújában úgy fogalmazott, olyan Magyarországot szeretne, amelyben egyetlen fiatalnak sem kell megváltoztatnia a gyermekvállalásra, családalapításra vonatkozó terveit csak azért, mert anyagi nehézségekkel találja szemben magát. Kiemelte, Magyarország európai összevetésben ezért költi már most is a legtöbbet a családok támogatására saját nemzeti össztermékéhez, vagyis gazdasági teljesítményéhez képest. Ennek a mélyén az a megfontolás is ott van, hogy Magyarországon a népesség folyamatosan csökken, és ha ez így megy tovább, akkor a magyarok el fognak fogyni - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: a történelemben mindig baj szokott lenni abból, ha kevesebb gyermek születik, mint amennyi a közösség biológiai fenntartásához szükséges. A miniszterelnök szerint ezért még erősebben kell támogatni a fiatalok gyermekvállalási, családalapítási szándékát, ami összességében mindenkinek jó lesz, mert Magyarország vidámabb, boldogabb ország lesz, ha fiatalabbá válik, márpedig egy ország átlagéletkorát a gyerekek száma határozza meg. Hangsúlyozta ugyanakkor, a nyugat-európai országok vezetői azt gondolják, hogy van egy könnyebb megoldás, amely úgy szól, amennyi ember hiányzik, annyi migránst kell beengedni, és a számok rendben lesznek, a gazdaság működik. "Nekünk nem számok kellenek, hanem magyar gyerekek" - jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, nem fogadják el, hogy a migráció oldaná meg a népesedési problémákat. "Mi azt gondoljuk, hogy mi erre képesek vagyunk, csak nem szervezzük elég jól az életünket ahhoz, hogy ez a nagyon fontos szempont érvényesülni tudjon" - tette hozzá. Van azonban okunk arra is, hogy "kihúzzuk magunkat" - mondta a kormányfő arról szólva, miként változott a családtámogatási rendszer 2010 óta. Kiemelte, az ország dolgozott meg azért a lehetőségért, hogy többet fordíthasson a családokra. Példaként említette a családi adókedvezmény bevezetését, a gyed, a gyes visszaállítását, a gyed extra bevezetését, a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), valamint az óvodai és bölcsődei férőhelyek számának tízezret meghaladó növelését, az ingyenes tankönyvellátás és étkeztetés mellett. A miniszterelnök a családügyi nemzeti konzultációról szólva azt mondta, úgy látja, a gazdaságot sikerül az európai uniós átlagot meghaladó növekedési pályán tartani, ezért van értelme arról beszélni, mit lehetne még tenni a családok érdekében. Elmondta, nem részletkérdésekben, hanem az irányokban várnak eligazítást a polgároktól, hogy a következő időszakban újabb intézkedéseket hozhassanak azok alapján. A kormányfő ezért arra kérte a "magyarokat, különösképpen az asszonyokat, a nőket", hogy fél órát szánjanak a kérdőívekre, és töltsék ki azokat.