Öngyilkos merényletek Bagdadban – 27 halott

Az iraki tévé 95 sebesültről számolt be, és közölte híradásában, hogy a halottak száma feltehetően nőni fog, mert sok sebesült állapota válságos. Szaad Maan belügyminisztériumi szóvivő szerint két öngyilkos merénylő robbantotta fel magát az iraki főváros központjában lévő Tajaran téren. A tér Bagdad fontos kereskedelmi és közlekedési csomópontja, reggelente ott gyülekeznek azok, akik munkát keresnek. Szemtanúk szerint mindkét robbanás egy gyülekezőhely közelében történt. A Tajaran téren az elmúlt években többször követtek el merényleteket. A hétfői támadás elkövetését egyelőre senki sem vállalta magára. Irak decemberben jelentette be az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet elleni háború végét, a szélsőségeseket kifüstölték minden iraki településről, Bagdadból is, de terrorsejtek tevékenykednek még a főváros északi részén. Az IÁ számos merényletet hajtott végre Bagdadban és máshol Irakban.