Olyan csak nem lehet, hogy belefulladunk a sok szemétbe

Előre szólt az önkormányzat, hogy felesleges kivinni a kukákat, bizonytalan ideig nem üríti ki azokat senki, többen mégis – „a remény hal meg utoljára” logikájával – kirakták a szemetüket hétfő és kedd reggelre azokon a településeken, ahol felfüggesztette a szemétszállítást a Zöld Híd Nonprofit Kft. A szállítás tényleg elmaradt, Fóton és Szendehelyen pedig gondolkodóba estek az emberek, mit csináljanak a nyakukon maradó szeméttel. Van, aki az iskolába viszi, mondván: onnan még tudomása szerint elszállítják, van, akinek a lánya hordja majd egy másik településre, a saját otthonába, ahol nem állt le a hulladékgazdálkodás. A társasházak lakói megpróbálják lecsökkenteni a szemét-termelésüket, és a komposztálás is felmerült megoldásként. A Zöld Hidat senki nem hibáztatja, úgy látszik átjön, hogy ők finanszírozási gondok miatt álltak le a szolgáltatással, és a központi gazdálkodással van a baj.

Megszokott látkép ez, azonban egy szokatlan helyzetben: ezek a kukák ugyanis nagy valószínűséggel még holnap reggelre is tele lesznek, és a zöld hulladékos zsákok sem tűnnek sehova.

Sorakoznak a lakossági szemetes kukák kedden délelőtt a Pest megyei Fót utcáin, mellettük pedig falevelekkel tömött műanyag zsákok: ezen a napon esedékes ugyanis a zöld hulladék elszállítása is a településen.

Így Pest és Nógrád megye bizonyos részein, összesen 116 településen szünetel átmenetileg a hulladékszállítás, az Index számításai szerint mindez nagyjából 300 ezer embert érint. Köztük a húszezres kisváros, Fót lakosságát is, ahol ma egy hete gyűlik a szemét a kukákban az utolsó szállítás óta.

Stratégiák tárháza

„Addig is az lesz a stratégiánk, hogy a lányom elviszi zsákokban a szemetünk egy részét Dunakeszire, ahol ők laknak, mert ott nem állt le a szállítás” – magyarázza, széttárva a kezét az asszony.

„Elég ágrólszakadtak, azt én is látom”

„Elég ágrólszakadtak, azt én is látom” – vélekedik a szemétszállító cégről a látszólag laikus Gábor, aki a közeli Őrbottyánban él, de villanyszerelőként épp egy családi házon dolgozik, mikor Fót egyik erdőszéli, külterületi részén találkozunk vele. Hamarosan kiderül azonban, hogy Gábor nem laikus, Írországban dolgozott már kukásként, onnan az összehasonlítási alapja. „Az ilyen járműveket, mint amikkel a kukások dolgoznak, 5 évente le kéne cserélni. Amiket látok itt mászkálni, azok legalább 15 évesek” – mondja.

A rendszer ugyanis már több éve úgy működik, hogy az NHKV, az állam által működtetett nonprofit cég gyűjti be a szemétszállításért országszerte fizetett díjakat, majd elosztja azt a szolgáltatást ténylegesen végző cégek között, mint amilyen a Zöld Híd is.

Kiskakas a szemétdombon

„Ahhoz, hogy a szállítás zökkenőmentes legyen, szükség van arra, hogy legalább három plusz kocsi legyen a gépparkban arra az esetre, ha egy reggelre az egyik jármű elengedi az olajat és nem indul be. Ahhoz pedig sok pénz kell, hogy fenntartsanak három ilyen autót” – magyarázza Tamás, aki épp maga is egy autót szerel egy fóti utcán.

Szállítmányozásban dolgozott évekig, ezért van véleménye a dologról, de igazából csak tőlünk értesül róla, hogy nem fogják elvinni a szemetét, amit ő is gondosan kihelyezett még előző este az utcára. A városnak ezen a részén ugyanis reggel 6-7 óra között szokott megfordulni a kukásautó.

– viccelődött az utcában kézbesítő postás, aki szerint a legnagyobb probléma, hogy néhány hete már a zöldhulladék elszállítása is szünetel a településen, ugyanis pont ősszel sok lehulló falevéllel teli zsák gyűlik össze a háztartásokban. „Elégetni nem égethetem, mert az környezetszennyező, meg is büntethetnek érte” – mondja. Az imént bemutatott autószerelő férfi, Tamás azonban erre is talál megoldást: ő egy földbe ásott gödörben komposztálja a faleveleket.