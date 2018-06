Olaszországban kötött ki az embermentő dán konténerhajó

Megérkezett a szicíliai Pozzallóba 108 migránssal a fedélzetén az Alexander Maersk dán konténerhajó. Megkapta az engedélyt és az éjszaka már ki is kötött. Az Alexander Maersk pénteken változtatta meg menetirányát, hogy Líbia partjainál migránsok segítségére siessen. Mivel a 113 méter hosszú konténerhajó legénysége nincs kiképezve a kikötési műveletekre, egy vontatóhajóval tudott csak partot érni. A migránsok nem voltak biztonságban a konténerhajón, a fuvarozási vállalat szóvivője szerint a fedélzeten tarthatatlanná vált a helyzet. "A hajót egyszerűen nem arra tervezték, hogy ennyi embert szállítson" – mondta Palle Laursen, a Maersk Line műszaki vezetője. A 25 fős legénység képtelen gondoskodni a száznál is több emberről. Inger Stöjberg dán integrációs miniszter felszólította az olasz kormányt, engedje kikötni a konténerhajót, s partra szállni az embereket. Továbbra is bizonytalan annak a 234 migránsnak a sorsa, aki a Mission Lifeline mentőhajóján várakozik a tengeren. A hajó csütörtökön mentette ki őket Líbia partjainál, s jelenleg Málta közelében vesztegel utasításra várva. A római kormány nem engedi partjaihoz a Lifeline-t, és teljesen megtiltaná a civil mentőhajók kikötését. Spanyolország sem engedi kikötni a Mission Lifeline-t.