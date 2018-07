Olaszország kevesebb tartózkodási engedélyt ad ki

A többek közt várandós nőknek, kiskorúaknak és betegeknek humanitárius okokból adott olaszországi tartózkodási engedélyek kibocsátásának szigorítását rendelte el Matteo Salvini olasz belügyminiszter - jelentette az olasz sajtó csütörtökön. A La Repubblica című balközép napilap megszerezte azt a belügyminiszteri körlevelet, amelyet Matteo Salvini a menedékkérelmeket elbíráló hatóságok vezetőihez intézett, köztük prefektusokhoz, valamint a migránsok benyújtotta menedékkérelmeket felülvizsgáló területi testületek elnökeihez. A miniszter a kérelmek elbírálásának gyorsítását, valamint a humanitárius okokból megítélt tartózkodási engedélyek kibocsátásának szigorítását és számbeli csökkentését sürgette. Az Észak-Afrikából a tengeren keresztül érkező nők, kiskorúak, betegek esetéről van szó: ezek az emberek nagy általánosságban az elszenvedett nehézségek, az utazás körülményei, kiszolgáltatott helyzetük következményeiként az olasz hatóságoktól úgynevezett "light", két évre szóló, megújítható menedékstátuszt és ezzel együtt tartózkodási engedélyt kapnak. Matteo Salvini hangsúlyozta, hogy a 2017-ben benyújtott 129 ezer menedékkérelem 28 százalékában részesültek ilyen humanitárius menedékjogban, négyszer többen, mint azok, akiknek menedékkérelmét sokkal tüzetesebben vizsgálták át, és "igazi" humanitárius menedékjoghoz jutottak. A tartózkodási engedélyt "eltérő helyzetek, például egészségi állapot, terhesség, kiskorúság, személyes tragédiák, az Olaszország felé tartó út nehézségei, a hosszú líbiai tartózkodás indokolták. (...) Ezen gyakorlat következtében nagy számban jutottak tartózkodási címhez olyanok, akik az európai menedékjog értelmében az Olaszországba való belépéskor nem rendelkeztek a nemzetközi védelem jogi követelményeivel, és most továbbra is Olaszország területén tartózkodnak beilleszkedési nehézségekkel, ebből eredően szociális nehézségeket és a hétköznapokban biztonsági veszélyt is teremtve" - fogalmazott a levél. Matteo Salvini egyelőre nem kommentálta a sajtóértesüléseket. Közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hogy tavaly júniusban mintegy 25 ezer migráns kötött ki Olaszországban, miközben az utóbbi egy hónapban, amióta ő az olasz belügyminiszter, valamivel többen mint 3 ezren érkeztek. "Az a célom, hogy ennél is kevesebben jöjjenek, az illegális bevándorlás üzletének VÉGE!" - jegyezte be Salvini. A Rolling Stone zenei folyóirat legutolsó olasz számában az olasz kulturális élet több képviselője is elhatárolódott Matteo Salvini migrációs intézkedéseitől, főleg ami az olaszországi kikötők lezárását illeti a nem kormányzati szervezetek (NGO) mentőhajói előtt. Matteo Salvini úgy válaszolt, hogy a multimilliomos baloldali értelmiség nyissa meg villáit a migránsok előtt. Hozzátette, hogy nem az olasz munkások vagy a szegények bírálták őt.