Oettinger: Merkelnek több idő kell

Az Európai Bizottság német tagja a Bild című lap hírportálján közvetített interjúban kiemelte, arra számít, hogy július elejéig sikerül előrehaladni a CDU-nak és a CSU-nak egyaránt megfelelő megoldások felé. Ha pedig valóban "eredményeket mutatunk fel, joggal várhatjuk el a CSU-tól, hogy meghosszabbítsa a határidőt" - húzta alá a CDU-s politikus, hozzátéve, hogy semmi sem indokolja, hogy a kancellár csak július 1-jéig dolgozhat a megoldáson. A testvérpártok vitája arról szól, hogy milyen feltételek mellett lehet megtagadni a belépést az EU-ban már regisztrált, de Németországba beutazni szándékozó menedékkérőktől a német határ azon szakaszán - a bajor-osztrák határon -, ahol a nemzetközi migrációs válság miatt ellenőrzést folytatnak. A CSU szerint akár egyoldalúan, nemzeti hatáskörben kell lépni az ügyben, Angela Merkel szerint viszont csak az érintett országokkal együttműködésben, két- vagy többoldalú megállapodások alapján. Horst Seehofer belügyminiszter, a CSU elnöke július elejétől akkor is be akarja vezetni a határigazgatási szigorítást, ha nincs kilátás ilyen megoldásokra. A kancellár ezt ellenzi, és ha minisztere az egyetértése nélkül utasítja a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrséget a szigorításra, várhatóan meneszti a tárcavezetőt, ami a CDU/CSU pártszövetség és a CDU/CSU, valamint a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kormányának felbomlásához vezethet. Günther Oettinger a Bildnek azt mondta, hogy káoszhoz vezetne az egyeztetés nélkül bevezetett szigorítás, és legfőbb következménye az lenne, hogy Olaszország felhagyna a menedékkérők regisztrációjával. Erre az eshetőségre figyelmeztetett a CDU hétfői berlini elnökségi ülése előtt Armin Laschet, a párt egyik alelnöke, Észak-Rajna Vesztfália tartományi miniszterelnök is, aki kiemelte, hogy egy esetleges egyoldalú német szigorítás következményeként Olaszország valószínűleg felmondja a menekültügyet EU-s szinten szabályozó dublini egyezményt, és "végül még több menekült lesz nálunk, mint korábban", a testvérpártok vitája előtt. Kiemelte, hogy az "apró" határigazgatási "szakmai kérdés" miatt veszélybe került a CDU és a CSU szövetsége. Figyelmeztette a csak Bajorországban működő CSU-t, hogy ha megszüntetik a testvérpárti viszonyt, a CDU igen gyorsan megalapítja bajorországi szervezetét, és szövetségesekből vetélytársak lesznek.