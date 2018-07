Novicsok-mérgezés: Moszkva összeesküvést emleget

Az Izvesztyija című napilap internetes felületén hétfőn megjelent interjúban elmondta: "Az Amesbury körül kialakult helyzetben még egy dolog nyugtalanító: az utóbbi időben hasonló történések a fontosabb rendezvények kapcsán merülnek fel. Jelenleg a 2018-as labdarúgó-világbajnokság a vége felé közeledik, és nemsokára kezdődik az orosz-amerikai csúcs Helsinkiben. Nehéz megszabadulni attól a gondolattól, hogy mindezt kitervelhették és szándékosan dobhatták be a nemzetközi helyzet megbolygatására, illetve Oroszország tekintélyének, és más államokkal fenntartott kapcsolatainak az aláásására". Sulgin szerint Nagy-Britannia nem küldött jegyzéket az incidensről a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet Technikai Titkárságához, amely a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény végrehajtásának napi ügyeit intézi. "Némely sajtóorgánum olyan információt közölt, hogy az angolok jegyzéket küldtek (a történtekről) a technikai titkársághoz. Amennyire tudjuk, nem volt semmilyen jegyzék, mindössze szóban ismertették az általános információkat, amelyek nem terjedtek túl azon, amit a brit hivatalos személyek most is közölnek" - tette hozzá az orosz diplomata. Alekszandr Sulgin kiemelte, hogy az Egyesült Királyság elutasított minden orosz ajánlatot a nyomozásban való segítségre, ahogy ezt tette korábban a Salisburyben történtek után, és nem közölt semmiféle bizonyítékot arra nézve sem, hogy Oroszországnak köze lenne az incidensekhez. Június 30-án két brit állampolgár - egy 44 éves, háromgyermekes nő, Dawn Sturgess, és egy 45 éves férfi, Charlie Rowley - betegedett meg a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban. Rendőrségi bejelentés szerint vasárnap este Dawn Sturgess elhunyt. Mindkettőjüket ugyanazzal a Novicsok típusú idegméreg-hatóanyaggal került érintkezésbe, amelytől négy hónapja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal is súlyos mérgezést szenvedett Salisburyben. Moszkva ismételten hangsúlyozta, egyik az angliai mérgezéshez sincsen köze. London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a fegyverben is használható minőségű Novicsok hatóanyaggal márciusban elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.

(Képünkön az egykori kettős ügynök, Szkripal, akit ugyancsak Novicsokkal támadtak meg.)