Növelhették többségüket a szenátusban a republikánusok

A kongresszus százfős felsőházában 51 helyet birtokló republikánusok kulcsfontosságúnak ítélt győzelmet arattak Indiana, Texas és Észak-Dakota államokban, és új mandátumokat is szereztek – jelentette a CNN. Az előrejelzések szerint a republikánusok növelhették szenátusi többségüket a szenátusban a félidei választásokon. A három időzónában szavazó USA elsőként a középnyugati államokban, majd a keleti partvidéken zártak a szavazóhelyiségek, és viszonylag hamar, egy órán belül már részeredményeket hirdettek. Kentuckyban, Arkansas és Indiana államokban a republikánusok megőrizték pozícióikat. Indianában Mike Pence alelnök bátyját, Greg Pence-t képviselővé választották. Arkansasban újraválasztották a republikánus kormányzót, és továbbra is republikánus kormányzója lesz Tennesseenek. Utahban a visszavonuló Orrin Hatch szenátor helyére Mitt Romneynak, a 2012-es elnökválasztás republikánus elnökjelöltjének szavaztak bizalmat, Tennesseeben a szintén visszavonuló Bob Corker helyett Marsha Blackburn lett a győztes republikánus. Győzelmével Romney, aki korábban Massachusetts állam kormányzója volt, visszatér az országos politikába. A jobboldali szenátoroknak kulcsfontosságú helyeken sikerült győzelmet aratniuk. Texasban Ted Cruz megőrizte a választók bizalmát, de Indianában és Kentuckyban is republikánus szenátor-jelöltek mellett döntöttek a választók. Két szenátori helyet is a demokratáktól. Észak-Dakotában Kevin Cramer ütötte el az újrázás lehetőségétől Heidi Heitkamp demokrata szenátort, Missouriban pedig Claire McCaskillnak kellett búcsút mondania Washingtonnak. Missouri republikánus szenátora Josh Hawley államügyész lesz. A keleti parti államokban a demokrata jelöltek szintén megőrizték helyeiket, néhány tekintélyes jelöltjük rendkívül könnyen aratott győzelmet a nem végleges eredmények szerint. Vermontban ismét szenátorrá választották Bernie Sanderst, aki 2016-ban független politikusként Hillary Clinton vetélytársa volt. Ismét szenátor lett a massachusettsi Elizabeth Warren, akit a Demokrata Párt lehetséges elnökjelöltjeként emlegetnek. A Potomac déli partján fekvő Virginiában a demokratáknak sikerült elhódítaniuk a képviselői mandátumot a republikánusoktól. Barbara Comstock republikánus képviselőnek kell búcsút mondania a washingtoni képviselőháznak, hogy átadja helyét a demokrata Jennifer Wextonnak. Florida egyik körzetében három évtized óta először aratott győzelmet demokrata párti jelölt: a 77 éves Donna Shalala, aki Bill Clinton kormányának egészségügyi és emberi erőforrásokért felelős minisztere, mostani megválasztásáig pedig a Miami Egyetem rektora volt. Mivel az USA-ban nincs kampánycsend, a lapok a voksolás napján is faggathatták a szavazókat. A választók mintegy fele úgy gondolja, hogy a gazdasági fellendülés ellenére rossz irányba halad az ország. Többnyire Donald Trump személyét utasították el a megkérdezettek. Tíz megkérdezett közül heten a fegyverviselés és -vásárlás mérsékelt korlátozását szeretnék, és elsöprő többségükben az egészségbiztosítás és a bevándorlás ügyét tartották az amerikai politika két legégetőbb kérdésének. A republikánusokhoz közelálló Fox szerint az elnök jó hangulatban fogadta az első részeredményeket. A Fox, a CNN és az NBC által ismertetett prognózisok szerint a demokrata képviselők száma bizonyosan meghaladja majd a többséghez szükséges 218-at a 435 fős képviselőházában. Végleges eredmény még nem született, de Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakcióvezetője a Bloombergnek nyilatkozva már biztosra vette a demokrata többséget. A Fox elemzői – köztük Karl Rove, a 2001 és 2009 között hivatalban lévő George W. Bush elnök volt főtanácsadója – már azt vették számba, hogyan változhatnak majd a képviselőházi bizottságok elnöki posztjai, és ez milyen következményekkel járhat Trump elnökségére. Ed Rendell, Pennsylvania volt demokrata kormányzója azt tanácsolta a demokratáknak politikusoknak: ne Trump vélt ügyeinek vizsgálódásaival foglalkozzanak, hanem a törvényalkotással, elsősorban is az egészségbiztosítást és a bevándorlást szabályozó törvényekkel.