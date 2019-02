Novák: júliustól lesz kamattámogatott hitel használt lakásokra

A legalább négygyerekes nők szja-mentességét várhatóan a jövő évtől vezetik be.

Július elsejétől lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kamattámogatott hitelét használt lakás vásárlásához és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is, valamint a július elseje után született gyerekek után igényelhető a gyerekvállalási támogatás – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

