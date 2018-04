Nézőpont: Orbán népszerűsége folyamatosan nő

A bizonytalan választók közül is sokan újraválasztanák Orbán Viktort, mert azt látják, ő az egyetlen, aki kiáll Magyarországért – mondta a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója az állami tévében. Nagy Dániel szerint Orbán népszerűsége folyamatosan nő, és ez nem független a bevándorláspolitikától. Vona Gáborról, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjéről azt mondta, 2015-ben még relatív népszerű volt, most viszont saját pártjánál is népszerűtlenebb, mert nem minden Jobbik-támogató áll ki mellette. A DK szavazói pedig már tudják, hogy a jelöltjük valójában Karácsony Gergely, ezért Gyurcsány Ferenc helyett inkább az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatják – mondta Nagy. A Nézőpont Intézet felmérése szerint a teljes felnőtt népesség 50 százaléka választaná ismét miniszterelnöknek Orbánt. Karácsonyt 13 százalék, Szél Bernadettet 8 százalék, Vonát 7 százalék, Gyurcsányt 3 százalék, Fodor Gábort és Fekete-Győr Andrást pedig 1-1 százalék támogatja.