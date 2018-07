Netanjahu: Magyarország kiáll Izrael mellett

Netanjahu a két politikus által közösen adott sajtónyilatkozatban arról beszélt, hogy szép emlékei maradtak a tavalyi júliusi budapesti látogatásáról, és ezzel kapcsolatosan emlékeztetett arra, hogy Herzl Tivadar, a cionista mozgalom megalapítója is Budapesten született, és a cionizmus is a magyar fővárosból indult ki. A sajtótájékoztató helyszínén a két miniszterelnök mögött Herzl Tivadar mellszobra állt. Netanjahu emlékeztetett arra, hogy budapesti látogatásakor Orbán Viktor, Izrael "igaz barátja" az antiszemitizmus elleni harc fontosságáról beszélt. "Az antiszemitizmus évezredeken keresztül sorscsapás volt a zsidók számára, és szörnyű tragédiákat okozott, és köztük a legnagyobb tragédia a húszadik században a holokauszt volt" - hangoztatta Netanjahu. Az antiszemitizmus ellen folyamatosan, megalkuvás nélkül és egyértelműen harcolni kell, és ezzel összefüggésben Netanjahu emlékeztetett arra, hogy Magyarország támogatta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának állásfoglalását az antiszemitizmus elítéléséről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány tízmilliárd forintot szánt a zsinagógák felújítására, és amikor márciusban a magyar miniszterelnök - Aleksandar Vucic szerb elnökkel együtt - felavatta a felújított szabadkai zsinagógát, azt hangoztatta, Magyarország köteles szavatolni azt, hogy a zsidók félelem nélkül éljenek az országban, és szabadon gyakorolhassák a vallásukat. "Ezek a cselekedetek jó irányba mutatnak, és ennek folytatására bátorítjuk minden barátunkat Európa-szerte, világszerte" - mondta az izraeli miniszterelnök. Netanjahu megjegyezte, hogy Izrael és Magyarország nem nagy országok, de "nagyok a törekvéseikben, tehetségben és szellemi képességeiben". Hatalmas lehetőségek rejlenek a magyar és az izraeli gazdasági együttműködésben, és a két ország már most is számos ágazatban együttműködik. "Mindketten értjük, hogy a radikális iszlám fenyegetése valóságos, és veszélybe sodorhatja Európát, veszélybe sodorhatja a világot, minket és arab szomszédainkat is" - mondta Netanjahu. Hozzátette, hogy a militáns iszlám legfenyegetőbb forrása Irán, Izrael pedig a radikális iszlám elleni küzdelem arcvonalában van, és ezzel sok szempontból Európát is oltalmazza. Netanjanu köszönetet mondott Orbán Viktornak Izrael védelmezéséért. Mint fogalmazott: nagyra becsüli azt, hogy Budapest újra és újra kiállt Izrael mellett nemzetközi fórumokon. Az izraeli külpolitika fontos célja a kapcsolatok megváltoztatása nemcsak kétoldalú viszonylatban, hanem változtatni akar azon is, ahogyan kezelik Izraelt a nemzetközi szervezetekben. Netanjahu köszönetet mondott azért, hogy ebben Magyarország sokszor élenjáró szerepet vállalt. Méltatta azt is, hogy Magyarország vendéglátója volt a visegrádi országok és Izrael tavalyi júliusi csúcstalálkozójának. Netanjahu fontosnak nevezte Izrael és a visegrádi országok kapcsolatát, amelyet Izrael a jövőben erősíteni akar. Nem zárta ki, hogy már az idén sor kerül Jeruzsálemben Izrael és a V4-ek újabb csúcstalálkozójára.