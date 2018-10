Nemzetközi sajtó: vége a Merkel-korszaknak

Franciország

Angela Merkel hosszú alkonya címmel tudósított a francia Le Monde a bejelentéséről, a Le Figaro szerint Angela Merkel "megkezdte távozása előkészítését", míg a baloldali Libération úgy vélte, hogy Merkel számára ez "a vég kezdete". A francia lapok helyszíni tudósításai elsősorban azt emelték ki, hogy Angela Merkel régóta eltervezte leköszönésének forgatókönyvét, jóllehet a bejelentését a vasárnapi hesseni választásokon elért gyenge eredmény felgyorsította. A Le Monde szerint Angela Merkel hihetetlen politika karrierje "nem egy kezelhetetlen hübrisztragédiával ér véget", hanem a politikus saját maga készíti elő az utódlást. A lap szerint Merkel számára a "pillanat stratégiailag nem rossz", a Kereszténydemokrata Unió (CDU) decemberi hamburgi kongresszusa előtt a jelölteknek marad elég idejük felkészülni a pártvezetésre. Azzal pedig, hogy kancellár marad a mandátuma végéig, időt ad a két nagy koalíciós pártnak, a CDU-nak és a Szociáldemokrata Pártnak (SDP) arra, hogy úgy szervezze magát újra, hogy közben "a Merkel-szörnnyel ne kelljen szembenéznie". A Le Figaro is úgy vélte, hogy a törékeny kormány élén Angela Merkel időt akart nyerni a bejelentéssel, amely általános meglepetést okozott. "Az a célja, hogy még három évig maradhasson, miközben megkezdődtek a spekulációk a koalíció széteséséről". A Libération szerint Merkel "számítása ügyes: a távozása bejelentésével elkerült egy esetleges megalázó puccsot a párton belül, amely a kancellári székét is végérvényesen veszélybe sodorta volna". A vezető gazdasági lap, a Les Échos szerint viszont "nem biztos, hogy Angela Merkel végig tudja csinálni a mandátumát", miután a nézetletérések a szövetséges Keresztényszociális Unióval (CSU) a migrációs kérdésében nem tűntek el.

Angela Merkel német kancellár fokozatos visszavonulása növeli a bizonytalanságot Németországban és az Európai Unióban egyaránt, a döntés nyomán még valószínűtlenebb, hogy a közeljövőben sikerül kompromisszumos megoldást találni a tagországok között a migráció és az eurózóna reformja ügyében - jelentette a brüsszeli sajtó. A Politico szerint elképzelhető, hogy a kancellár kitölti 2021-ig tartó mandátumát, de az is, hogy megbuktatják időközben. Nem szabad alábecsülni Merkel "stratégiai érzékét, hátborzongató hatalmi politikai tehetségét és könyörtelenségét", azonban, "ha a vezér megsérül, a farkasfalka tagjai keresni fogják a hatalomátvétel lehetőségét" - emelték ki. "Akárhogy is lesz, a Merkel-korszak véget ért" - húzta alá a hírportál.

