Németh Zsolt: Szent István kijelölte az utat

A politikus a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) Szent István-napi központi rendezvényén vett részt a drávaszögi Csúzán. Németh Zsolt kiemelte: "ahogy annak idején Szent István európai tekintélyre tett szert, úgy ma sem lehet kevesebb a célunk, minthogy azt az építkezést, amit a keresztény Európa érdekében teszünk, azt siker koronázza, és európai szinten is elismerés övezze ezeket az erőfeszítéseket". Úgy vélte: ez a szemlélet és ez a gondolkodás összeköti Magyarországot és Horvátországot, továbbá számos vonatkozásban mondható el, hogy "Magyarország és Horvátország harcostársakká váltak az elmúlt évtizedekben". Magyar áldozatai is vannak a horvát függetlenségi háborúnak és immáron egy évtized óta zajlik egy nagyon fontos kétoldalú és közép-európai építkezés a két ország között - tette hozzá. "Eljött az ideje annak, hogy a gazdasági kapcsolatokat is elmélyítsük" - jelentette ki, majd kiemelte az infrastruktúra fejlesztését, az autópálya-, a vasúti-, valamint az energetikai összeköttetéseket. A politikus emlékeztetett arra, hogy a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok élvezik anyaországaik támogatását. Örömének adott hangot, hogy gyümölcsöző együttműködés alakult ki - mint mondta - különösen a gazdaságfejlesztési program keretei között Magyarország és a horvátországi magyarság között, amit széleskörűen támogat a horvát politika is. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, a horvát parlament magyar kisebbségi képviselője ünnepi beszédében megköszönte Magyarországnak, a magyar kormánynak, hogy az elmúlt években számos támogatást nyújtott a horvátországi magyarságnak és segítette a HMDK-t küzdelmeiben. Megfogalmazása szerint a Horvátországban élő magyaroknak lehet jobb sorsa, mint amilyen eddig jutott neki. Hangsúlyozta: az érdekvédelmi szervezetben azért dolgoznak, azért küzdenek immár 25 éve, hogy ezt kiérdemeljék. Német Zsolt a rendezvény előtt tárgyalásokat folytatott a HMDK vezetésével, valamint Miro Kovaccsal, a horvát szábor külügyi bizottságának elnökével. A horvát politikus szintén felszólalt a HMDK Szent István-napi központi ünnepségén. A két elnök abban is megállapodott, hogy a közeljövőben a magyar országgyűlés külügyi bizottsága ellátogat Zágrábba.