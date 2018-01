Németh Szilárd: Soros fizette Szél Bernadettet is

A Fidesz szerint Szél Bernadett az LMP Soros György érdekeit szolgálja, ezért az ellenzéki képviselő nem vehet részt egy olyan nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, amely az ún. Soros-tervvel foglalkozna. Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke indoklásul azt mondta: LMP-s politikusok összevissza hazudoztak a nemzeti konzultáció alatt, mindvégig a Soros-tervet támogatták, "folyamatos fúrásban voltak". Aki pedig a "Soros-tervet" támogatja, aki a "Soros-birodalom" érdekében hoz meg döntéseket, az nem vehet részt a "Soros-terv" megakadályozásáról szóló nemzetbiztonsági bizottsági ülésen – mondta. Németh azt mondta, Szél olyan, migránsokkal foglalkozó szervezetnél dolgozott, amelyet Soros fizet, "tehát Soros fizette Szél Bernadettet is". Ráadásul az LMP társelnöke ezt még "le is tagadja", parlamenti önéletrajzában ugyanis nem szerepel ez a munka – mondta. Németh azt is mondta, hogy Szél néhány hónapja Brüsszelben találkozott a Soros szervezetét méltató Vera Jourová uniós biztossal. Arra a kérdésre, hogy milyen alapon lehet kitiltani a nemzetbiztonsági bizottság üléséről Szélt, a testület tagját, a Fidesz alelnöke azt mondta: nincs kitiltva senki, de azon az ülésen, amelyen az ún. Soros-terv téma lesz, az LMP-s tag nem vehet részt, mert "egészen mást képvisel, mint a magyar érdek".