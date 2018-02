Németh Szilárd: az E.ON ne avatkozzon be a választásba

Németh Szilárd kedden meglátogatta a Terrorelhárítási Központot. Utána a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az E.ON bejelentette, a nemzeti gázszolgáltatónál is olcsóbban adják a gázt, mivel azt a szabadpiacról szerzik be, és éves szinten 13 ezer forintot is megspórolhatnak a fogyasztók. Németh azt kérte, az emberek ne hagyják becsapni magukat.

Aki elfogadja az E.ON ajánlatát, az "kimegy a szabadpiacra" két évre – mondta. Németh az E.ON-nak azt javasolta, "kicsit fogja vissza az agarakat", és ne avatkozzon be a választásokba. Szerinte az energiaszolgáltató ajánlatával egyértelműen a politikai adok-kapokba száll be, Brüsszel oldalán. Mint mondta, az EU meg kívánja szüntetni minden tagállamban a védett piacot, a teljes liberalizáció érdekében. A politikust kérdezték az unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) Elios-üggyel kapcsolatos jelentésről is. Németh szerint az nem más, mint "brüsszeli kampányjelentés", beavatkozás az áprilisi országgyűlési választásba. Ráadásul a vizsgált időszakban Simicska Lajos volt az Elios tulajdonosa – mondta. Arról is kérdezték, hogy hírek szerint a plakáttörvényt megszegve, a listaárnál olcsóban jutottak plakáthelyekhez. Németh szerint ez "ócska hazugság", betartják a vonatkozó jogszabályokat. A felvetésre, hogy ellenzéki pártok nem tudnak plakáthelyekhez jutni, Németh azt mondta: a választási rendszer egyforma lehetőséget biztosít a legkisebb és legnagyobb pátnak is, egyforma a pénzügyi támogatásuk és a hirdetési piachoz is egyformán férnek hozzá. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltjének felvetette, hogy a kormánynak több pénzzel kellene támogatnia a civil szervezeteket. Németh szerint évi 60-70 milliárd forintot fordítanak erre. "Egy feladatra nem mehet" pénz, nem fogják finanszírozni, hogy a bevándorlást segítő szervezetek terjeszkedjenek – mondta.