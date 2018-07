Németh Szilárd a nándorfehérvári diadalra emlékezett

Napjainkban is szükség van az 1456-os nándorfehérvári diadalnál tanúsított hősiességre - mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára vasárnap, a nándorfehérvári csata évfordulóján Budapesten.

Németh Szilárd a budai Várnál található Hunyadi János-szobornál, a déli harangszó elhangzása után kezdődött megemlékezésen felidézte: Európa akkoriban sem vette túl komolyan a fenyegetést, ezért a hódítók különösebb ellenállás nélkül tudtak előretörni. A magyarok viszont felismerték a veszélyt - tette hozzá. Az államtitkár szerint egész Európának szóló figyelmeztetés, hogy a kontinensnek nem szabad felednie a történelmét. "Európa elvész", ha nem védi meg a saját határait és keresztény kultúráját - közölte, hozzátéve: a magyarok hisznek kultúrájukban, ezeréves hagyományaikban, s készen állnak arra, hogy azokat újra és újra megvédjék. Kiemelte: a XV. században az oszmán birodalom serege szervezettségét és harcértékét tekintve is a kor egyik legerősebb hadereje volt. Ez a sereg foglalta el Bizáncot és a szerb királyságot, azt követően pedig Nándorfehérvár elfoglalására készült. Németh Szilárd hozzátette: a déli harangszó azóta is arra emlékeztet, hogy sikerült megállítani az előretörő oszmán sereget és "megvédtük Európát". Az 1456. július 22-ei nándorfehérvári győzelem a magyar hadtörténet egyik legjelentősebb győzelme volt - jelentette ki az államtitkár, hangsúlyozva: a nándorfehérvári csata a magyar hadviselés és együttműködés diadala, nemzeti identitásunk meghatározó eleme, valamint a magyar és a keresztény értékek melletti hősies kiállás példája. "A nándorfehérvári csata győztes szereplőinek hazaszeretete, hősiessége, összefogása nemcsak az akkori Európa, hanem a mai kor számára is példaértékű" - fogalmazott ünnepi beszédében Németh Szilárd. A Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot) védő keresztény magyar seregek 1456. július 22-én több mint kéthetes csata után győztek II. Mehmed török szultán hadai ellen, megállítva ezzel hetven évre a törökök további európai terjeszkedését és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását. Ehhez mérhető győzelmet addig soha nem aratott keresztény sereg a szultáni haderő felett. A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről 2011-ben országgyűlési határozatban rendelkeztek.