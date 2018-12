Német tankokat vesz a magyar hadsereg

Az erről szóló szerződést szerdán írta alá Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban Ralf Ketzel, a Krauss-Maffei Wegmann ágazati igazgatója, Holger Lenz, a Krauss-Maffei Wegmann vállalatcsoport ágazati kereskedelmi igazgatója, és Fodor Péter, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának főigazgatója. A Krauss-Maffei Wegmann vállalatcsoporttal kötött szerződés értelmében 44 darab új, a 21. századi hadviselés követelményeinek megfelelő harckocsival és 24 darab önjáró löveggel, valamint az ezekhez tartozó kiegészítő eszközökkel és szolgáltatásokkal gyarapodik a Magyar Honvédség. Az új beszerzésekkel nem csupán az eszközök darabszáma növekszik, hanem a honvédség harci képességei is javulnak. A Leopard2 harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek a hagyományos és az aszimmetrikus hadviselésben egyaránt alkalmazhatók. A rendezvényen elhangzott: a haderő megerősítésének és harci képességeinek további fejlesztése keretében a légierő megerősítése után most a szárazföldi haderőnem megerősítése következik. Az aláírást megelőzően Benkő Tibor honvédelmi miniszter udvariassági látogatáson fogadta Frank Haunt, a cég vezérigazgatóját. Benkő Tibor hangsúlyozta: a magyar és a német haderő között régóta jól működő és szerteágazó kapcsolat van, amit most megerősítettek. Elmondta, hogy a kormány és a honvédelmi tárca eltökélt abban, hogy egy erős Magyar Honvédséget építsenek fel. Ehhez, a katonákon kívül, 21. századi modern haditechnikára is szükség van. Arra törekszenek, hogy kiváló eszközöket adjanak a kiválóan felkészített katonák kezébe. Olyan eszközöket, amelyet megbízható partnerek gyártanak. A vezérigazgató azt mondta: a 180 éves múlttal rendelkező müncheni székhelyű gyár referenciája a német haderő. A minőség az, amikor a katonák visszatérnek a műveleti területről, és ez többek között az általuk gyártott haditechnikai eszközöknek köszönhetik - idézte jelmondatukat Frank Haun. Egyetértettek abban, hogy hosszú távú, jól prosperáló együttműködésre törekednek.