Német kancellár '45 óta nem emlékezett francia elnökkel

A 18 millió áldozatot követelő első világháborút lezáró compiegne-i fegyverszüneti egyezményt 1918. november 11-én egy vasúti étkezőkocsiban írták alá az antanthatalmak és a Német Birodalom képviselői. Az egyezmény aláírásával a felek beszüntették a harci cselekményeket a nyugati fronton. A második világháborúban Adolf Hitler propagandacélokból ugyanezen a helyszínen íratta alá Franciaországgal a fegyverszünetet 1940. június 22-én. A vagon 1945-ben megsemmisült, 1962-ben múzeum nyílt a helyén, ahol évente 70 ezer látogatót fogadnak. A compiegne-i emlékhelyen 1945 óta először emlékezett német kancellár a francia elnökkel együtt. "Compiegne mostanig a reváns helyszíne volt, mostantól a megbékélés szimbóluma" - jelezte a francia elnöki hivatal, amely a kéz a kézben emlékező Francois Mitterrand néhai francia elnökről és Helmut Kohl néhai német kancellárról 1984. szeptember 22-én Verdunnél, a douaumonti emlékhelynél készült felvétel folytatásaként tervezte el a centenáriumi koszorúzást. Az egyszerű és beszédektől mentes ünnepségen Angela Merkel és Emmanuel Macron az emlékmű aljánál új emléktáblát avatott fel, amelyen az olvasható, hogy "megerősítették a francia-német megbékélést Európa és a béke szolgálatában". A két ország és az Európai Unió himnuszának, Beethoven Örömódájának felcsendülése után a két ország vezetője megkoszorúzta az emlékhelyet, majd a vagonmúzeumban aláírták az emlékkönyvet. A korábbi emléktáblán azt szerepelt, hogy 1918 november 11-én "itt győzték le a szabad nemzetek a német birodalom bűnös gőgjét". A helyszínen megjelent iskolások előtt Emmanuel Macron kijelentette: "Európában 73 éve béke van, ez precedens nélküli". A francia elnök azt kérte az iskolásoktól, hogy "soha ne engedjenek a megosztás kísértésének". "A francia és a német fiatalságnak továbbra is együtt kell közös projekteken dolgoznia, a jövőt együtt építenie" - tette hozzá. A multilaterális világrend megőrzésének szentelt centenáriumi megemlékezés egyik legfőbb eseménye vasárnap délelőtt a párizsi Diadalív alatti főhajtás lesz csaknem száz ország delegációja, köztük 72 állam és- és kormányfő részvételével, amelyet követően Angela Merkel, António Guterres ENSZ-főtitkár és a francia elnök együtt fogják megnyitni a Béke Párizsi Fóruma elnevezésű háromnapos rendezvényt. Szombat este az Orsay Múzeumban Emmanuel és Brigitte Macron díszvacsorát ad a centenáriumra Párizsba érkező állam- és kormányfők tiszteletére. A centenáriumi meghívásnak valamennyi győztes ország vezetője eleget tesz, köztük Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, de az 1918-ban legyőzöttek közül is többen, valamint több afrikai és közel-keleti ország és a nemzetközi szervezetek is képviseltetik magukat Párizsban.