Nem vonult börtönbe a volt kormányfő

Elfogatóparancsot adtak ki Nikola Gruevszki ellen Macedóniában, mert a volt miniszterelnök nem kezdte meg kétéves büntetése letöltését – írja a Vesti.mk. Gruevszkit májusban ítélték el hivatali visszaélés miatt. Miniszterelnökként befolyásolta egy páncélozott Mercedes beszerzésére kiírt pályázat kimenetelét, és a győztes autókereskedés jutalékot fizetett neki, illetve személyes használatra is igénybe vette a luxusautót.

A 600 ezer eurós Mercedes megvásárlása 2015-ben derült ki, amikor Zoran Zaev nyilvánosságra hozta Gruevszki és a kormány több tisztségviselőjének lehallgatott telefonbeszélgetéseit. Az eljárásban perdöntő bizonyítékká vált Gruevszkinek és a belügyminiszter egyik telefonbeszélgetése, ebben a Mercedesvásárlásáról volt szó. A szociáldemokrata Zaevet azóta kormányfővé választották. Gruevszkinek a múlt csütörtökön kellett volna börtönbe vonulnia, de ügyvédei fellebbezést nyújtottak be, amellyel nyertek egy kis időt. Az indítványt a múlt pénteken elutasította a fellebbviteli bíróság. Az idézést a hétvégén és hétfőn többször is megpróbálták kézbesíteni a volt kormányfőnek, ám sehol sem találták, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Gruevszki, aki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, ártatlannak vallotta magát további négy ügyben is. Szerinte az eljárások politikai indíttatásúak, és azok mögött a szociáldemokrata kormány áll.