Nem tudni, ki vezeti a lengyel legfelsőbb bíróságot

Andrzej Duda államfő Józef Iwulskit, a legfelsőbb bíróság egyik tagját bízta meg a testület vezetésével. A bírósági reform értelmében Malgorzata Gersdorf eddigi elnöknek éjféltől nyugdíjba kell vonulnia – jelentette be Pawel Mucha, a lengyel elnöki hivatal államtitkára.

Gersdorf korábban azt mondta, nem engedelmeskedik az Európai Bizottság által vitatott lengyel bírósági reform rendelkezésének, és nem megy nyugdíjba. Duda elnök Iwulskit, a legfelsőbb bíróság leghosszabb szolgálati idővel rendelkező tagját bízta meg a testület vezetésével. Duda szerint pozitív fejlemény, hogy Gersdorf is Iwulskit említette utódjaként. A bíróság szóvivője viszont azt mondta: Gersdorf csak helyettesének jelölte ki Iwulskit akadályoztatása idejére. A bírósági reform értelmében kedd éjféltől nyugdíjazzák a legfelsőbb bíróság 65 éves életkort elért tagjait, köztük az elnököt is. Az államfő az országos igazságszolgáltatási tanács hozzájárulásával viszont jóváhagyhatja a szolgálat meghosszabbítására vonatkozó kérvényüket. Gersdorf nincs azon 16 bíró között, akik hosszabbításért folyamodtak. Őt 2014-ben nevezték ki a testület elnökévé, és értelmezése szerint megbízatása hat évig, vagyis 2020-ig tart.