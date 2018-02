Nem örült a polgármester, hogy annyit foglalkoznak a gyerekekkel

Ahogy egy tavalyi riportban beszámoltunk róla , az Indahouse önkéntesei 2014 óta dolgoznak Pere és a környékbeli falvak szegénységben élő gyerekeivel. Minden hétvégén segítenek nekik a tanulásban, a kisebbekkel fejlesztő játékokat játszanak, a kamaszcsoportban pedig átbeszélik az élet nagy dolgait. Társadalmi vállalkozásba is fogtak, nyitottak a faluban egy vendégházat. Az Indahouse tavaly Jószolgálat-díjat kapott, amit Magyarországon működő szeretetszolgálatok osztanak ki szociális területen működő szervezeteknek.

Az Indahouse program önkéntesei éveken át dolgoztak Perén hátrányos helyzetű gyerekekkel, de aztán annyira elmérgesedett a viszonyuk a polgármesterrel, hogy kénytelenek voltak elköltözni – írja az Abcúg . “Most jöttem csak rá, hogy az elmúlt három évben minden hétvégét szorongással töltöttem. Ott volt a görcs, hogy lesz-e fűtés, vagy mondott-e rólunk valami rosszat a polgármester. Ha megcsörrent a telefonom, állandóan attól féltem, hogy valami baj van” – mondta a program vezetője, Benkő Fruzsina. Ahogy egy tavalyi riportban beszámoltunk róla , az Indahouse önkéntesei 2014 óta dolgoznak Pere és a környékbeli falvak szegénységben élő gyerekeivel. Minden hétvégén segítenek nekik a tanulásban, a kisebbekkel fejlesztő játékokat játszanak, a kamaszcsoportban pedig átbeszélik az élet nagy dolgait. Társadalmi vállalkozásba is fogtak, nyitottak a faluban egy vendégházat. Az Indahouse tavaly Jószolgálat-díjat kapott, amit Magyarországon működő szeretetszolgálatok osztanak ki szociális területen működő szervezeteknek.

Miközben a szervezet munkáját civil körökben már országosan is elismerik, a perei hangulat egyre nyomasztóbbá vált az önkénteseknek. Ezért elhatározták, hogy elhagyják a falut, és a szomszédos Hernádszentandráson folytatják a munkát.

Tavaly nyárra világossá vált, hogy Blaskó István perei polgármester nem örül az önkéntesek jelenlétének, pedig eleinte szívesen fogadta őket. Egy tízéves, ingyenes bérleti szerződés keretében odaadta nekik a régi iskolaépület egyik termét is, ahol a gyerekfoglalkozásokat tartották. Az évek során azonban egyre nagyobb lett köztük a feszültség, Blaskó tavaly az Abcúgnak azt mondta, “kicsit sok lett” az Indahouse-ból. “A dolgozó emberek nyolcvan százalékánál kiveri a biztosítékot, hogy hátrányos helyzetűnek meg mélyszegénynek adják el a falunkat. Holott Perén száztíz százalékos a foglalkoztatottság, mert más településekről is járnak ide közmunkára”.

Borsod megye első önkéntesközpontja

Benkő szerint Hernádszentandráson teljesen más a légkör, pedig csak pár kilométer van a két falu közt. “Nem sokkal a tavalyi riport után keresett meg minket az ottani polgármester édesanyja, aki a tanodában dolgozik. Hallotta, mi történik, és felajánlotta a segítségét. A polgármester egyáltalán nem is szólt bele, azt mondta, ez nem az ő ügye”.

“Tanulva a perei esetből, már az elején leszögeztük, hogy mi döntjük el, kikkel dolgozunk, hogyan dolgozunk, és nem szeretnénk ha beleszólnának” – mondta Benkő. Úgy érzi, Hernádszentandráson sokkal nagyobb kultúrája van az együttműködésnek, “talán azért, mert korábban is működött már alapítvány a faluban”.

Az Indahouse szeptember óta ingyen használhatja a hernádszentandrási tanodát, ott tartják a hétvégi foglalkozásokat is, de az összes holmijukat csak decemberben hozták el Peréről. A tanoda viszont csak ideiglenes megoldás: nemrég vásároltak egy vályogházat és egy hozzá tartozó telket Hernádszentandráson. “Nem akarjuk lebontani a házat, mert viszonylag jó állapotban van. Úgy tervezzük, hogy ott tartjuk majd a kisgyerekes foglalkozásainkat, és kialakítunk benne egy klubhelyiséget is” – mondta. Szeretnének felhúzni mellette egy új épületet is, ahol külön teremben tanulhatnak a hiperaktív gyerekekkel, lesz egy szoba a Skype-os mentorálásra, és kialakítanak egy önkéntesszállást is. “Ez lesz Borsod megye első önkéntesközpontja” – mondta.