Nem maradhat szabadlábon Trump volt kampányfőnöke

Paul Manafort a Trump-kampány első tagja, akinek börtönbe kell vonulnia. Eddig óvadék ellenében volt szabadlábon, a házi őrizet visszavonását pedig Robert Mueller indítványozta. Az orosz befolyást vizsgáló különleges ügyész szerint a vádlott megpróbálta befolyásolni a tanúkat.

Mueller Manafort korábbi, lobbistaként végzett tevékenysége miatt emelt vádat. A kampánymenedzser korábban Viktor Janukovics volt ukrán elnök tanácsadója is volt, de nem jegyeztette be magát idegen ország lobbistájaként. A vádpontok között pénzmosás, banki csalás, adócsalás is szerepel. Manafort tagadja a vádakat, és a Trump-kampány más tagjaival ellentétben nem kötött vádalakut. Mueller a múlt héten az igazságszolgáltatás akadályozásáért is vádat emelt ellene. Trump és a Fehér Ház tavaly óta folyamatosan megpróbálják elhatárolni magukat a vádlottól. Az elnök pénteken reggel ismét azt mondta, hogy Manafort az elnökválasztáskor "csak nagyon rövid ideig" volt a csapatában, és valójában "semmi köze nem volt" a kampányhoz.