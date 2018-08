Nem látod, hogy Down-szindrómás van a színpadon?

A fiatal lányon mi is csak ámulunk, játszi könnyedséggel emeli a lábát a feje fölé, miközben egy szerkezeten forog körbe, amin nem könnyű az egyensúlyozás. Ha Beatrix kéri, hogy magasabbra emelje a lábát vagy legyen egyenesebb a háta, Tímea azonnal megcsinálja, hatalmas akaratereje van. A lány nehezen beszél, nem értjük minden szavát, de sugárzik az öröm az arcáról, amikor edzője megdicséri egy-egy jól kivitelezett feladat miatt. A koreográfiákat zenére csinálják, Tímeának a Coldplay a kedvence, ottjártunkkor is éppen az szól.

Tímea ugyanúgy jár versenyekre, mint a többiek, sosem volt pusztán azért kiemelve, mert Down-szindrómás, csak a tudása számított. Az első fellépése hét évvel ezelőtt volt a Pécsi Nemzeti Színházban, de a versenyeken is sorra aratja a sikereket: 2014-ben és idén is első helyezett lett az Országos Berczik Sára versenyen, Göllesz Viktor és Matehetsz-ösztöndíjas lett, A Richter Flórián Cirkusz Ki-Mit-Tud? tehetségkutatóban megkapta a Fővárosi Nagycirkusz Különdíját, Zamárdiban pedig lehetőséget kapott a bemutatkozásra a Cirkuszok Éjszakáján.

Miközben Tímea nekünk is próbálja megtanítani, hogy hogyan kell egyszerre két hullahopp karikát pörgetni, Beatrix mutat olyan fényképeket, amiken a lány még csak 5 éves volt, de a fotóról is jól látszik, hogy szebb hidat csinál, mint a többi kezdő gyerek.

Ez pedig sikerül is, más edzők és a közönség is elcsodálkozik a versenyeken, fellépéseken, hogy mikre képes a lány. Ebből kifolyólag Tímea nem is megy kifejezetten fogyatékossággal élőknek szervezett versenyekre. Tímea művészeti karrierje azonban egyáltalán nem zökkenőmentes. Hátrányos helyzetű családból származik, az édesapja meghalt, anyjával és két fiútestvérével élnek Velényben. A családnak nem lenne arra pénze, hogy kifizessék az edzéseket és a versenydíjakat, ezért ezeket Beatrix és az egyesülete állja.

Az anyagi nehézségeken túl, a gyógypedagógusokkal és korai fejlesztőkkel is meg kellett küzdeniük, akik egyáltalán nem javasolták, hogy a Down-szindrómásokra jellemző izomlazaságra ráerősítsenek ezzel a mozgásformával. Holott 14 év elteltével már világosan látszik Tímea izomzatán, hogy nagyon is jót tesz neki a heti háromszori kemény edzés. Az orvostól rendszeresen távozott Tímea olyan papírral, hogy nem elég megfelelő az állóképessége vagy nem tud fél lábon állni, miközben sorra nyerte a versenyeket és az egész napos utazásokat is jól viselte.

Tímea az orvosi papírokon megállapított értelmi színvonalára is rácáfol, mert bonyolult, hosszú koreográfiákat képes megjegyezni, miközben figyel a zenei váltásokra is, de a lány arra is képes, hogy improvizáljon, ha kell. Mostanra már a gyógypedagógus szakma is csak ámul, hogy mit lehetett Tímeával elérni. Beatrix szerint a Down-szindrómásokra és más fogyatékkal élőkre csak úgy tekintenek, mint akiknek az az egyetlen értékük, hogy kedvesek másokkal, holott ennél ők sokkal többek.