Nem kér az EU-s menekülttáborokból Líbia

"Nálunk ilyen nem lesz. Abszolúte ellenezzük, hogy Európa teljesen hivatalosan nálunk akarja elszállásolni azokat az illegális migránsokat, akikből Európában nem kérnek. Olyan megállapodást sem fogunk kötni, hogy pénzért cserébe fogadjunk be illegális migránsokat" - húzza alá Szarrádzs, aki szerint az EU-nak azokkal az országokkal kellene tárgyalnia, ahonnan az emberek elindulnak. "Nagyon csodálkozom, hogy miközben Európában senki nem akar több migránst befogadni, tőlünk azt kérik, hogy fogadjunk be további százezreket" - emeli ki a líbiai kormányfő. Az interjúban a miniszterelnök többször is felhívja a figyelmet arra, hogy kormánya több pénzt szeretne kapni a nemzetközi közösségtől, hogy fejleszteni tudja saját határainak védelmét és a földközi-tengeri mentőakciókat finanszírozni tudja. "Minket, líbiaiakat nagyon magunkra hagynak a mentésben. Még mindig nincs elég támogatás a parti őrség számára, de mindenekelőtt nincs globális terv a menekültválság megoldására" - fogalmaz a miniszterelnök, aláhúzva: Líbia csak tranzitország. A kormányfő kikéri magának a civil mentők vádjait, hogy a líbiai parti őrség embereket hagyna a tengerbe veszni. Ez megalapozatlan vádaskodás - hangoztatja Szarrádzs. "Naponta százakat mentünk ki, hajóink szünet nélkül járőröznek, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni: több technikai és anyagi támogatásra van szükségünk" - jegyzi meg. Fájez esz-Szarrádzs úgy véli, hogy az egész világnak több támogatást kell nyújtania az afrikai országoknak, ahonnan a menekültek jönnek. Azt kellene célként kitűzni, hogy eleve ne vágjanak neki a veszélyes útnak - hangoztatja. Az országában uralkodó embertelen menekültügyi állapotokról és rabszolgaságról szóló jelentésekre a miniszterelnök azt mondja: több tízezer helyet teremtettek a befogadóközpontokban, de az illegális migránsok több százezren vannak, ami a biztonsági helyzetet is rontja. "Megjelentek a terroristák, bűnözők, embercsempészek, akiknek az emberi jogok semmit nem jelentenek. Ez szörnyű" - magyarázza a líbiai miniszterelnök, aki szerint az embercsempészek ellen nemzetközi fellépés kell, de az nem fog semmit megoldani, ha idegen katonák érkeznek Líbiába, és ezt nem is fogadnák el.