Nem hisz a sajtónak a belbiztonsági miniszter

Jeff Sessions igazságügyi miniszter szintén védelmébe vette a kormány politikáját. A törvény végrehajtóinak nem céljuk a családok szétszakítása, de a törvény végrehajtása szükségessé teszi a gyermekek elválasztását. "E nélkül százezreket bátorítanánk arra, hogy törvényeinket semmibe véve illegálisan belépjenek országunkba" – mondta. Nielsenhez hasonlóan ő is a törvényhozókhoz fordult: "változtassák meg a törvényeket!"

Az Egyesült Államokban élénk vita folyik a kormányzati intézkedésről, mely szerint az országba belépő illegális bevándorlókat letartóztatják, vádat emelnek ellenük, a velük érkező gyermekeket pedig elválasztják és külön befogadó központokban helyezik el.

Április 19. és május 31. között mintegy kétezer gyermeket választottak el így a szüleiktől, vagy az őket felügyelő felnőttektől – mondta a belbiztonsági tárca szóvivője.

Vasárnap már Melania Trump, a First Lady is felemelte szavát a gyakorlat ellen. A The Washington Postban pedig Laura Bush, George W. Bush elnök felesége bírálta az intézkedést, kegyetlennek és erkölcstelennek nevezve a igazságügyi miniszter által meghirdetett zéró toleranciát.

Az ENSZ főtitkára, António Guterres szerint a menekült és migráns gyermekeknek "nem szabad traumákat okozni azzal, hogy elszakítják őket a szüleiktől". Genfben az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának vezetője szintén elítélte és lelkiismeretlennek minősítette az amerikai gyakorlatot.