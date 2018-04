Nem elég, ha kék az útlevél, a gyártás helye is számít

A londoni belügyminisztérium karácsony előtt jelentette be, hogy 2019 októberétől ismét a régi formátumú kék útlevél lesz forgalomban a jelenlegi bordó helyett. Azonban komoly felzúdulást váltott ki a minapi bejelentés, hogy az útleveleket a Gemalto nevű francia-holland vállalat gyártja Franciaországban.

A konzervatív és EU-szkeptikus Daily Mail kampányt indított a döntés megváltoztatásáért, és az online petíciót keddig 272 ezren írták alá. A brit útlevelek jelenlegi gyártója, az 1821-ben alapított, angliai székhelyű, bankjegyek, útlevelek és egyéb biztonsági nyomtatványok előállítására szakosodott De La Rue bejelentette: bíróságon támadja meg a belügyminisztérium döntését. A cég szerint ugyanis a Gemalto a költségeket sem fedező árajánlattal nyerte el a 11 évre szóló, 490 millió fontos (173 milliárd forintos) megbízást. A De La Rue elismerte, hogy nem az övé volt a legolcsóbb ajánlat, ám úgy véli, a piac ismeretéből adódóan a legmagasabb minőségű és technikailag a legszigorúbb biztonsági szabványoknak megfelelő pályázatot nyújtotta be. A belügyminisztérium szerint a francia-holland cégnek adott megbízás 120 millió font megtakarítást jelent a szerződés 11 évi futamideje alatt. Az új kék útlevél hazai gyártása mellett érvelt több politikus is, például Sir Keir Starmer, az ellenzéki Munkáspárt árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje.