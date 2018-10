Nem elég a büntetés, az eljárással külön megalázzák a hajléktalanokat

K.Á.: A bírói függetlenség fenntartása miatt, és bírói etikai kódex szerint is kerülniük kell a nyilvános véleménynyilvánítás formáit, például nem vehetnek részt tüntetéseken. Nem is várjuk bíróktól, hogy petíciót indítsanak, mi azt várjuk, hogy döntsenek jól, ahogy az Kaposváron is történt.

Miért van egyáltalán szükség a bilincshasználatra egy ilyen perben? Milyen esetekben indokolt?

M.N.: A bilincshasználat független attól, milyen típusú ügyről van szó. Abban az esetben, ha együttműködő vagy, akkor vádolhatnak akár gyilkossággal is, nem kötelező bilincset használni. Az Utcajogász egyik korábbi perében a Kúria kimondta, hogy csak azért nem használhat bilincset a rendőrség, mert úgy kényelmesebb nekik. Mindig az adott ügyben kell mérlegelnie a rendőrnek, hogy indokolt-e a bilincs.

Ezek szerint a rendőrség döntése volt, hogy megbilincselték a hajléktalan embereket??

M.N.: Biztos, hogy nem volt indokolt, ennek ellenére ebben nem látok rossz szándékot, évtizedek óta ez ez a rendőrség gyakorlata, de kezd megváltozni. Ez nem a hajléktalan emberek ellen szól.

Hogyan élték meg a pereket?

K.Á.: Nagyon rosszul, ha röviden kell összefoglalnom.

M.K.: Szürreális volt, amikor a rendőrök megjelentek gumikesztyűben és bilincsben hozták az ügyfelünket. Utána pedig, hogy engedélyt kellett kérnünk a bíróságtól, hogy egyikünk ott maradhasson vele a kihallgató szobában.

M.N.: Azért is volt fontos, hogy Kinga ott lehetett Zoltán mellett, mert ezzel demonstrálhattuk a bíróság felé is, hogy az ügyvédek nem félnek a hajléktalan emberektől, nincs okuk az elkülönítésre.

Hogyan kerültek kapcsolatban Zoltánnal és Anitával?

M.N.: Pénteken kiadott egy közleményt az ORFK, hogy Budapesten megvan az első hajléktalan ember, akit bíróság elé állítanak. Kezdettől az volt a célunk, hogy ügyfeleket szerezzünk és meghekkeljük a rendszert azzal, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulunk, ezért elkezdtük hívogatni a kerületi rendőrségeket, hogy hol tartják fogva Anitát. Találomra berohantunk a Gyorskocsi utcai fogdába, ahol már a portán azzal fogadtak, hogy “maga jött a nőhöz?” Nagyon rossz állapotban volt, addigra már hat órája volt bent. Egy órát beszélgettem vele, mire belement, hogy mi képviseljük.

A perek alapján egyértelmű lett, hogy a rendőrök milyen szempontok alapján indítanak valaki ellen eljárást életvitelszerű közterület-használat címszó alatt?

M.N.: A törvény szövegében benne van ez a fajta szubjektivitás. Az indítványunkban is kitértünk erre, hogy büntető-jogszabályban nem lehet ilyen fokú szubjektivitás, egyértelműnek kell lennie a tényállásnak. Mire valaki érdemben tudja vitatni ennek jogosságát, addigra lehet, hogy már 72 órája van őrizetben.

Ugyancsak pénteki hír, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. Kispesten jelzés nélkül lerombolta 15 hajléktalan ember kunyhóját. Joga volt ehhez az állami cégnek?

K.Á.: A szabálysértési törvényben szereplő közterület fogalom nagyon tág, de semmiképp sem vonatkozik elzárt területre, és mi azt mondjuk – szerintem jól – hogy emiatt a jogszabály nem vonatkozik a kunyhókra. Hiába hajléktalan valaki, ha bent van a kunyhójában, akkor nem valósul meg az életvitelszerű közterület használat, mert a kunyhón belüli terület nem minősülhet közterületnek. Másrészt álláspontunk szerint a kunyhó építménynek számít, amit csak megfelelő hatósági eljárás után szabad elbontani.

Abban az esetben is kell a hatóság jóváhagyása, ha engedély nélkül építették a kunyhókat?

K.Á.: Igen, ha például egy lakóparkban engedély nélkül négy helyett hat emelet épül, akkor sem állítanak oda egy buldózert, hogy lerombolják a plusz két emeletet. Először az építési hatóságnak kell megállapítania, hogy ez szabálytalan és utána elrendelheti a bontást. A Pilisi Parkerdő alkalmazottja nincs abban a helyzetben, hogy erről döntsön, ez gyakorlatilag önbíráskodás. Az önkormányzat tulajdonosként indíthat eljárást, de annak lefolytatása nem egy-két nap.

M.N.: Négy éve Zuglóban volt egy hasonló ügy, a bíróság jogerősen kimondta, hogy hatósági eljárás nélkül nem lehet elbontani a kunyhókat. Tehát ez nem egy új helyzet, van rá precedens.

Hogyan látták az eljárást lefolytató bírósági titkárok munkáját?

K.Á.: Anita perében az volt számomra furcsa, hogy a bírósági titkár gépiesen járt el, úgy tűnt, el sem gondolkodott az előadott indítványokon. Láttam, hogy nem is jegyzetelt, csak betűket írt a papírra. Mintha meg sem fordult volna a fejében, hogy helyzeténél fogva ő hozhat önálló döntést. Azzal is érveltünk, hogy nem valósult meg a szabálysértés, mert negyedik alkalommal Anita pakolta a holmijait, nem életvitelszerűen tartózkodott az utcán. Ezt is lesöpörte a bíró, pedig szerepelt a rendőrség jegyzőkönyvében is.

M.N.: Valószínűleg azzal sem számolt, hogy a tárgyaláson ott lesz a teljes magyar sajtó és elhúzódik az eljárás. Ez persze nem mentség.

M.K.: Zoltán tárgyalásán sokkal felkészültebb volt a bíró, érdemben foglalkozott a felvetéseinkkel, ő engedte meg, hogy beüljek Zoltán mellé, majd pedig megszüntette a gyorsított eljárást. Miközben sokkal bizonytalanabb volt, látszott rajta, hogy komolyan vette az eljárást. Ez is azt mutatja, mennyi múlik az adott bíró személyén.

Eddig minden ügyben figyelmeztetésben részesítették a hajléktalanokat. Milyen következménnyel jár, ha valaki rövid időn belül több figyelmeztetést kap?

K.Á.: Két évig nyoma van, ha valaki szabálysértési ügyben figyelmeztetést kapott. Ha 60 napon belül két jogerős ítélete van az illetőnek, akkor utána közérdekű munka vagy figyelmeztetés már nem szabható ki.

M.N.: Ezért javasoljuk minden ügyfelünknek, hogy fellebbezzenek, mert így később válik jogerőssé az ítélet. Azoknál az ügyeknél, ahol kirendelt védő volt, ott azonnal elfogadták az ítéletet. Ezzel az a baj, hogy így nem tudunk a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni.