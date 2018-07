Nem áll meg a metró a Kossuth téren

Szombattól augusztus végéig nem áll meg a 2-es metró a Kossuth Lajos téren irodaház-építés miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Augusztus 31-éig M2A jelzéssel állomáspótló busz közlekedik majd a Deák Ferenc tér és a Kossuth Lajos tér között. A Batthyány térről a D12-es hajóval lehet elérni a Kossuth teret. A BKK munkanapokon 7 és 19 óra között átkelőhajót is indít D2-es jelzéssel a két kikötő között, ahogy ez 2016 telén is történt (nyitóképünkön). Emellett sűrítik a 2-es villamost; a térre a 15-ös és a 115-ös busszal, valamint a 70-es és a 78-as trolibusszal is el lehet jutni.