Négyszemközt tárgyal egymással Putyin és Trump

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a várakozások szerint a kétoldalú viszony mellett számos nemzetközi témát is megvitat, köztük a szíriai helyzetet és a kelet-ukrajnai válságot. A megbeszélés előtt Donald Trump egy Twitter-üzenetben úgy vélte, még sohasem volt ilyen rossz a viszony az Egyesült Államok és Oroszország között. Ez szerinte egyebek között annak tudható be, hogy az FBI nyomozást indított, amelyben a 2016-os amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozást vizsgálja. Közvetlenül a tárgyalás előtt Trump azt mondta, "jó dolog jól kijönni Oroszországgal". Putyin pedig arról beszélt, hogy legfőbb ideje megvitatni a kétoldalú kapcsolatokat és a súlyos világpolitikai problémákat. A helsinki találkozó némi késéssel kezdődött, mert Putyin repülőgépe a tervezettnél később szállt le a finn fővárosban. Trumpot délelőtt fogadta Sauli Niinistö finn köztársasági elnök is. Putyin és Trump a négyszemközti találkozó után munkaebéden folytatja a megbeszélést, majd késő délután a tervek szerint közös sajtótájékoztatót tartanak.