Négy helyen ajánlott fel visszalépést az MSZP-Párbeszéd

Az MSZP-Párbeszéd tárgyalásokat kezdeményez az LMP-vel és az Együtt-tel, felajánlva a Budapest belvárosi, a csepeli, a gödöllői és a szekszárdi jelöltjük visszalépését, ha a másik két ellenzéki párt nem indít jelöltet egyetlen nyerhető körzetben sem – jelentette be a pártszövetség miniszterelnök-jelöltje.

Karácsony Gergely azt mondta, az MSZP-Párbeszéd eddig 48 helyen állt el az indulás lehetőségétől a kormányváltás érdekében, mert úgy érzik, a legesélyesebb ellenzéki erőként nekik a legnagyobb a felelősségük. "Nem alibizni akarunk, hanem választást akarunk nyerni!" – mondta. Szerinte a Fideszre szavazók mellett azok is a kormány maradása mellett döntenek, akik nem vesznek részt a választáson, vagy olyan jelöltre szavaznak, akik esélytelenek, illetve nem hoznak igazi változást. Nem csak most lettek demokraták, európaiak, és a hatalom birtokában sem fognak megváltozni – mondta.