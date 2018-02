Négy halott a leicesteri robbanásban

A Leicestershire megyei rendőrség közleménye szerint a szerencsétlenségben négyen megsérültek, egyikük súlyosan. A tájékoztatás egyenes utalást tesz arra, hogy az áldozatok és a sérültek száma emelkedhet. A rendőrség szerint ugyanis az összeomlott épület egy üzlethelyiségből és egy kétszintes lakóingatlanból állt, és elképzelhető, hogy vannak, akiket még nem találtak meg. Az esetleges további sérültek vagy áldozatok felkutatására irányuló mentési tevékenység folytatódik - áll a rendőrségi tájékoztatásban. Egybehangzó brit médiaértesülések szerint az üzlethelyiségben egy lengyel élelmiszerbolt működött. Az épület előtt egy fedett buszmegálló is található, amely a helyszíni fényképfelvételek szerint szintén romba dőlt. A hétfői rendőrségi közlemény megerősíti azt is, hogy az eddigi vizsgálat nem tárt fel olyan körülményt, amelynek alapján az incidens a terrorizmushoz lenne köthető. A tájékoztatás szerint a robbanás és a tűz oka egyelőre nem ismert, az ennek kiderítését célzó vizsgálat megkezdődött. Az első médiabeszámolókban az szerepelt, hogy a hatóságok hatvan környező épületet kiürítettek, de a hétfő délelőtti hivatalos tájékoztatásban az áll, hogy a rendőrség nem evakuálta a szomszédos ingatlanokat, csak kordont vont a helyszín köré. Hétfőn hat tűzoltóegység dolgozott a romba dőlt épületnél, és az esetleges további sérülteket kereső alakulatok munkáját ilyen feladatokra kiképzett kutyák is segítik.