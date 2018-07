Navracsics: egyre fontosabb a kultúra és az oktatás az EU-ban

A városban tartott oktatási-kulturális konferenciát megelőzően Navracsics Tibor elmondta, hogy míg korábban az oktatást a gazdasági érdekeknek rendelték alá és a munkaerőpiac szolgálatába állították, addig mára a döntéshozók felismerték, hogy mind a kultúra, mind az oktatás színvonalának emelése jelentősen hozzájárulhat az európai identitás erősítéséhez. Az uniós biztos példaként említette a tavaly novemberben, Göteborgban rendezett csúcstalálkozót, melyen a tagállamok vezetői arról tárgyaltak, hogyan léphet előre hatékonyan az unió az oktatás és a kultúra területén. Elmondta azt is, hogy az Európai Tanács tavaly decemberben elfogadott következtetése is azt célozza, hogy az oktatás és a kultúra hogyan erősítheti hatékonyan az európai identitást. Navracsics Tibor szólt arról is, hogy jelentősen megnövekedett az oktatást felkaroló Erasmus program, valamint a kulturális együttműködést célzó Kreatív Európa Program költségvetése, és jelentős növekedést könyvelhet el az Európai Szolidaritási Testület is, mindez szavai szerint szintén azt jelzi, hogy egyre nagyobb figyelmet és támogatást kap a két terület az unión belül. A Veszprémben működő Pannon Egyetem 2014 és 2016 között 136 egyetemistát fogadott külföldről, valamint 117 veszprémi egyetemista tanulhatott más országokban az Erasmus Programnak köszönhetően - mondta. Navracsics Tibor a kulturális vonatkozásokról szólva megemlítette, hogy 2018 végén dől el, hogy melyik magyar város lehet Európai Kulturális Fővárosa 2023-ban, hozzátéve, hogy Veszprém is az esélyesek között szerepel. Közölte: a Kreatív Európa Program keretén belül 500 millió forintos pályázat jelenik meg, mely szavai szerint konferenciák támogatására fordítható. Navracsics Tibor elmondta azt is, hogy az Európai Tanács az év végéig elfogadja a kulturális együttműködés "új menetrendjét", melyben különös hangsúllyal szerepel a nemzetközi tapasztalatcsere.