Navalnij minden próbálkozását blokkolja az orosz hatalom

Oroszországban 2019-ben tartják a következő kormányzóválasztásokat. Navalnij 2019.vote weboldala tanácsokkal szándékozott segíteni a választópolgárokat abban, hogy hol melyik jelöltnek van a legtöbb esélye a kormányzó Egységes Oroszország párt jelöltjével szemben. A bíróság döntése megtiltotta az Okos választás elnevezésű projekt weboldalának működését, arra hivatkozva, hogy az oldal látogatóinak adatai nincsenek védve. "A döntés teljesen törvénytelen" - kommentálta a bíróság ítéletét Navalnij a blogján. Bejelentette azonban, hogy az oldal elérhető lesz VPN-alagút vagy más titkosított technika révén. A héten korábban az orosz parlament arról is határozott, hogy megemelik a bírságot, amelyet kiskorúakra lehet kiszabni, ha nem engedélyezett tüntetésen vesznek részt. Ez az intézkedés is Navalnijt veszi célba, akinek a tüntetései főként fiatalokat vonzanak. Akik kiskorúakat nem engedélyezett tüntetéseken való részvételre vesznek rá, mostantól 500 ezer rubel (mintegy 6700 euró) bírságra vagy 15 nap elzárásra számíthatnak. Ez nemcsak a szervezőkre vonatkozik, hanem a szülőkre is, akik nem tartották vissza gyermekeiket a demonstráción való részvételtől. Az orosz ellenzéki vezető, a 42 éves korrupcióellenes aktivista Alekszej Navalnij is indulni szeretett volna a 2018 márciusában tartott oroszországi elnökválasztáson, de egy jogilag vitatható büntetés miatt ezt megtiltották számára.