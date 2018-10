NATO: Moszkva tartsa be az INF egyezményt

Donald Trump amerikai elnök október 20-án jelentette be, hogy felmondja az 1987-ben aláírt amerikai-szovjet INF-szerződést, mivel álláspontja szerint Moszkva nem tartja be azt. „A probléma az új orosz rakéták kifejlesztésével van. Nincsenek új amerikai rakéták Európában, de van több, atomtöltet hordozására alkalmas orosz rakéta, ami veszélybe sodorja az INF-szerződést" - mondta az észak-atlanti szövetség főtitkára. "Felszólítjuk Oroszországot, hogy maradéktalanul és átláthatóan tartsa be az INF-szerződést" - figyelmeztetett Stoltenberg. A főtitkár, aki a Trident Juncture 2018 fedőnevű hadgyakorlat alkalmából tartózkodik Norvégiában, kijelentette: igen fontosak a NATO-Oroszország Tanács ülései. A testület következő ülését szerdán tartják Brüsszelben. Stoltenberg hangsúlyozta, hogy különösen fontos a párbeszéd, amikor a kapcsolatok nehéz helyzetbe kerülnek. A TASZSZ orosz hírügynökség értesülései szerint a találkozón szó lesz az INF esetleges amerikai felmondásáról, a Norvégiában 50 ezer ember részvételével folyó Trident Juncture hadgyakorlatról és az ukrajnai helyzetről.