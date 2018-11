NATO: Budapest támogatja Macedónia tagságát

A macedón parlament elnöke örömmel nyugtázta a magyar álláspontot Nikola Gruevszki ügyében – mondta Németh Zsolt. A Talat Xhaferivel folytatott négyszemközti megbeszélésén Németh azt mondta, hogy a Gruevszki-ügyet Budapest jogi kérdésnek tekinti, és a menedékkérelem elbírálása nem változtat Magyarország Macedónia iránti elkötelezettségén. Xhaferi azt mondta, országa örömmel fogadta és fogadja Magyarország támogatását a NATO-csatlakozáshoz. Németh felszólalt az ülésszak hétfői plenáris ülésén, amelyen beszédet mondott Xhaferi is. Magyarország mindig is támogatta Macedónia NATO-tagságát – mondta beszédében Németh. A macedóniai házelnök Szkopje tervezett NATO-csatlakozásáról számolt be, vázolva a csatlakozási tárgyalások történetét. Beszédében nem érintette a volt kormányfő, a jogerősen börtönbüntetésre Gruevszki ügyét. A halifaxi NATO-tanácskozás résztvevői azt hangsúlyozták, hogy a szövetségnek meg kell kettőznie erőfeszítéseit a költségvetési kiadások terén, és különösen fontosnak tartották a védelmi kutatásokat és fejlesztéseket. A résztvevők több szekcióülésen vitatták meg a védelem és a nemzetbiztonság aktuális kérdéseit és több határozatot is elfogadtak.