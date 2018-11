Napirenden a közigazgatási bíróságok ügye

A parlament aktuális ülésének harmadik ülésnapja reggel 9 órakor kezdődik, Trócsányi László igazságügyi miniszter javaslatát elsőként tárgyalják a napirenden szereplő kilenc előterjesztés közül. A tárcavezető korábban bejelentette: a kormány nevében a Velencei Bizottsághoz fordul annak érdekében, hogy a testület vizsgálja meg, a törvény összhangban áll-e a nemzetközi sztenderdekkel. Magyarországon ismét egy elkülönült, független közigazgatási bírósági rendszer jöhet létre. A létrehozás indokaként a miniszter azt jelölte meg, hogy a közigazgatási per nem azonos a magánjogi perrel, ezek csak formai szempontból mutatnak azonosságot. Általános vitát tartanak arról a kormányzati javaslatról is, amely például a nemzeti ünnepek, gyász- és emléknapok helyszíneit kivenné a közterület fogalma alól. A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely korábban erről azt mondta: a parlamentnek lehetősége van megvitatni, hogy az előterjesztés megfelelő vagy túlzott terjedelemben korlátozza-e a gyülekezési jogot. Közölte: ő mindig a gyülekezési jog gyakorolhatósága mellett áll, az viszont egy más kérdés, hogy az állami ünnepségek méltóságteljes megtartása alkotmányosan is indokolható érdek. Ezért támogatja, hogy az állami ünnepségek ideje alatt és a felkészülés óráiban az államnak elsőbbsége legyen a gyülekezés tekintetében. A Ház csütörtökön további kilenc előterjesztés általános vitájával folytatja munkáját, majd november 19-én, hétfőn kérdésékkel és azonnali kérdésekkel zárja ülését.