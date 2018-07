Nagy az egyetértés a magyar és az izraeli kormányfő között

A kormányfő Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen adott sajtónyilatkozatában kiemelte: egyetértenek, hogy a biztonság a legfontosabb kérdés, és minden nemzetnek joga van saját biztonságához, és kötelességük, hogy a polgáraiknak megadják a biztonságot. Kijelentette: Európa ma szenved a migrációtól és a terrorizmustól, és fel kell lépni e jelenségekkel szemben. Orbán Viktor elmondta: a modern kori antiszemitizmus erőteljes formái jelentek meg Európában, ma olyan időket élünk, amikor Nyugat-Európában nő, Közép-Európában pedig csökken az antiszemitizmus. Magyarországon továbbra is zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. A zsidó származású polgárok Magyarországon a kormány védelme alatt állnak, és "büszkék vagyunk", hogy a zsidóságát nyíltan vállaló emberek biztonságban érezhetik magukat Magyarországon. "Sokat tettünk a zsidóság kulturális újraépítése érdekében, zsinagógákat újítottunk fel, támogatjuk az oktatást" - mondta Orbán, és készen állnak az együttműködésre az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország mindig fellép azért, hogy a nemzetközi szervezetek Izraellel szemben fair, kiegyensúlyozott és elfogulatlan módon járjanak el. A nemzetközi fórumokon továbbra is szorosan együttműködünk Izraellel. A gazdasági kapcsolatokat illetően a kormányfő közölte: a gazdasági együttműködés erős, Magyarországon 200 izraeli cég működik, ezek ötezer embernek adnak munkát, és elsősorban a modern technológiákban tevékenykednek. A miniszterelnök azzal a kéréssel fordult izraeli partneréhez, hogy támogassa a jövőre megrendezendő magyar kulturális évadot az országban. "Van mit megmutatnunk" - mondta a magyar kultúráról. Azt is kérte az izraeli kormányfőtől, hogy támogassa a magyar nyelvű közösség múzeumának létrehozását Izraelben. "Nem pénzt, csak jóindulatot és támogatást kérünk". Orbán Viktor emlékeztetett: izraeli kollégája tavaly többnapos látogatást tett Budapesten, ezt viszonozza most. "Jelentősége van annak, hogy Izrael állam alapításának 70. évfordulóján történik ez a miniszterelnöki látogatás Izraelben." Orbán szerint a kiemelkedően jó kétoldalú kapcsolatok részben a két miniszterelnök személyes együttműködésének köszönhető, annak, hogy mindkét ország élén patrióta kormányfő áll. Jövőre lesz a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 30. évfordulója, ezt megünnepelik. A miniszterelnök később Reuven Rivlin államfővel tárgyal, majd találkozik David Lau askenázi főrabbival, valamint felkeresi a Jad Vasem emlékközpontot, ahol koszorút is elhelyez, majd fát ültet el a Nemzetek Ligetében.