Motozzák és vetkőztetik is az ügyvédeket a börtönökben

Az utóbbi időben egyre többször és egyre durvábban sértik meg a magyar börtönökben a rabok védelemhez való jogát. A Magyar Helsinki Bizottság kedden hozta nyilvánosságra a miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetről szóló jelentését. Ebből többek közt kiderült, hogy bekamerázták az ügyvédi beszélőt, ami a szervezet szerint jogsértő, hiszen ott egy sor titok hangzik el a védelmi taktikával kapcsolatban – írja az Abcúg. “A védelemhez való egy fontos garanciális jog a büntetőeljárásban, amely mindenkit megillet, akit bűncselekmény elkövetésével vádolnak és ami biztosítja többek között, hogy jogállami keretek között folyjon az eljárás” – mondta Vig Dávid, a Helsinki rendézeti programvezetője.

Szerinte az is problémás, ha a kamera csak képet rögzít, hangot nem, hiszen ettől még beleláthat az ügyvédi papírokba, rögzíthet mozdulatokat, reakciókat, más tárgyi bizonyítékokat, amelyekből következtetéseket lehet levonni az ügyre vonatkozóan. “Az, hogy kamerával figyelik az ügyvéd és védence kapcsolatát, egy alapvető alkotmányos jog megsértését jelenti” – mondta. Az intézet szerint a kamerára egyrészt azért van szükség, hogy a fogvatartottak ne vihessenek be tiltott tárgyakat a börtönbe, másrészt, hogy garantálják az ügyvédek biztonságát. “Az üggyel kapcsolatos iratokba történő betekintés lehetőséget – a rendszer technikai szintje miatt – fizikailag kizárja” – írták. A Helsinkinél úgy látják, a tiltott tárgyak bejutását máshogy kellene megakadályozni, és különben sem egyedi esetről van szó. Vig szerint az utóbbi időben hajmeresztő történeteket hallottak különböző ügyvédektől, akiket félmeztelenre vetkőztettek, vagy teljes motozásnak vetettek alá, mielőtt beengedték őket a beszélőre. “Ez kifejezetten mostanában vált jellemzővé, és azt jelzi, hogy az a büntetés-végrehajtás nem az igazságszolgáltatás egy szereplőjeként tekint az ügyvédre, hanem sokszor mintha a bűnözőkkel szövetkeznének”. Augusztusban ezért levelet írtak a Legfőbb Ügyészségnek, amelyben összeszedték az ügyvédek által elmondott panaszokat. Ebből az látszik, hogy a kamera csak a jéghegy csúcsa, és több börtönben más módszerekkel is ellenőrzik a beszélőt. Ilyen például, amikor nyitva kell hagyni a helyiség ajtaját, így odakint bárki meghallhatja a beszélgetés részleteit. Az is rendszeresen előfordul, hogy az ügyvédet indokolatlanul sokáig várakoztatják a beszélő előtt, vagy hogy nem tud kijutni onnan, mert időközben rázárták az ajtót. Ráadásul az ügyvéd maga nem adhatja át a dokumentumokat a védencének, csak a felügyelet segítségével. “Plexifalon keresztül, ordítva kell beszélniük, és csak vékonyabb tollat lehet beadni a fogvatartottnak a plexifal alatti résen, hogy aláírja a meghatalmazást” – mondta Vig. De a Helsinki szerint vannak más bajok is: Sokszor az ügyvédek nem vihetnek be telefont vagy számítógépet a beszélőre, ezért csak diktafonnal vehetik fel a beszélgetést, pedig ezt semmilyen törvény nem írja elő.



A törvény szerint az ellenőrzés nélküli beszélőt hivatali időben kell biztosítani, de ezt sokszor szűkítik. Előfordul, hogy arra hivatkozva nem engedik a fogvatartottat beszélőre, mert valamilyen, a börtön által szervezett programon vesz részt. Így aztán nincs esély arra, hogy tényleg védelemben részesüljön.

A Legfőbb Ügyészség megalapozottnak látta a Helsinki panaszainak nagy részét (a diktafonos észrevétellel például nem értettek egyet), amiről egy októberi válaszlevélben írtak, összefoglalva pedig itt olvasható. A Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) pedig azzal nyugtatta a szervezetet, hogy fontosnak tartják a védelemhez való jogot, és nincsenek is ezzel kapcsolatban rendszerszintű problémák.