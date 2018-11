Moszkva szerint először az ukránok nyúltak fegyverhez

Az ukrán hadihajók Kijev utasítására hatoltak be az orosz vizekre, provokációjukat az Ukrán Biztonsági Szolgálat két munkatársa koordinálta – közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.

Az államhatár védelmét is ellátó FSZB szerint az ukrán hajók olyan orosz területre hatoltak be, amelyek már "a Krím és Oroszország újraegyesítése" – a félsziget elcsatolása – előtt Oroszországhoz tartozott. Az FSZB szerint a hajókötelék parancsnoka, Vlagyimir Leszovoj elismerte: tudatában volt annak, hogy az ukrán haditengerészet fellépése a Kercsi-szorosban provokatív természetű volt. Állítólag azt mondta, az ukrán tengerészek szándékosan hagyták figyelmen kívül az orosz határőrség felszólításait. Az FSZB szerint a lőfegyvert és nehézgéppuskákat szállító ukrán hadihajók az incidens elején azt állították, hogy nem kívánnak áthaladni a Kercsi-szoroson. Az FSZB közölte szerint az ukrán köteléket szombaton tájékoztatták a Kercs-Jenikal csaptornán való áthaladás szabályairól, arról, hogy a kercsi kikötő vezetését erről a szándékról 48, majd 24 órával előre kell értesíteni és ezt az áthajózást megelőzően négy órával meg kell erősíteni. Az ukrán hadihajók parancsnokai azt válaszolták, hogy a csoport nem kíván áthaladni a Kercsi-szoroson. Kijev szerint a három hajó Mariupolba tartott, ahová csakis a Kecsi-szoroson keresztül juthatott el. A tengerészek elismerték, hogy figyelmeztették őket: elfogadhatatlan az orosz határ megsértése. A FSZB szerint kötelék nem reagált a figyelmeztető lövésekre, ezért élesben kellett rá tüzet nyitni, és elsőként az ukránok irányították fegyvereiket az oroszokra. Andrej Dracs főhadnagy, az ukrán SZBU katonai elhárítási főcsoportfőnöksége 7. csoportfőnökségének tisztje az FSZB szerint azt mondta: pénteken kapott parancsot arra, hogy Odesszából jusson el Mariupolba.