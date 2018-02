Moszkva szerint az USA oroszokra vadászik

Figyelmeztetést adott ki az orosz külügyminisztérium, arra intve állampolgárait, hogy kétszer is gondolják meg külföldi utazásaikat, mert az Egyesült Államok világszerte "oroszokra vadászik", hogy őrizetbe vegye őket.

A csütörtökön megjelent moszkvai külügyi közlemény figyelmezteti az orosz állampolgárokat: külföldön komoly veszélye van annak, hogy Washington kérésére más országok őrizetbe vehetik, majd kiadhatják őket az Egyesült Államoknak. "Az orosz és az amerikai hatóságok közötti együttműködést szorgalmazó felhívásaink ellenére (...) az amerikai különleges szolgálatok hatékonyan folytatják a vadászatot az oroszokra világszerte" - olvasható a dokumentumban. "Figyelembe véve ezeket a körülményeket, nyomatékosan felhívjuk az orosz állampolgárok figyelmét, hogy körültekintően mérlegeljenek minden kockázatot, amikor külföldi útjukat tervezik" - írta a külügyi tárca. A szövegben hangsúlyozták, hogy tavaly óta több mint tíz oroszt vettek őrizetbe amerikai beavatkozás nyomán külföldön. Négy oroszt Görögországban, Lettországban és Spanyolországban amerikai, kibertámadásról szóló vádak alapján vettek őrizetbe. Tavaly rekordszintűre emelkedett az orosz kiberbűnözők elleni amerikai műveletek száma. Példaként említették, hogy 2017-ben az Egyesült Államokban és külföldön hét orosz állampolgárt vettek őrizetbe és helyeztek vád alá, míg a megelőző hat évben csupán kettőt. A orosz minisztérium kiemelte Sztanyiszlav Liszov esetét, akit olyan komputervírus létrehozásával vádoltak meg, amely dollármilliókban mérhető károkat okozott pénzügyi intézetek ügyfeleinek. A férfit tavaly Spanyolország kiadta az Egyesült Államoknak. A közleményben más esetekről is szó esett, így Roman Szeleznyovéról is, akit 2014-ben a Maldív-szigeteken őrizetbe vettek, majd - az orosz tárca szerint - amerikai ügynökök elrabolták. A dokumentumban arra is felhívták az orosz állampolgárok figyelmét, hogy kiadatás esetén elfogult eljárásra számíthatnak, ha az amerikai igazságszolgáltatás kezébe kerülnek. Az amerikai külügyminisztérium nem kívánta kommentálni az orosz közleményt.