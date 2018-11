Moszkva szerint az ENSZ BT gyáva

Az egyik műsorban a szóvivő úgy fogalmazott: "ahogy ez a drámai helyzet veszélyes fordulatot kezdett venni, Oroszország rögtön az ENSZ BT elnökéhez fordult a testület rendkívüli ülésének összehívására". Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna is elküldte az eseményekkel kapcsolatos saját anyagai alapján az ülés összehívására vonatkozó kérését, bár - tette hozzá Zaharova - az az ország nem tagja a BT-nek. „Legnagyobb sajnálatunkra - ahogy ottani képviselőnk is mondta, az Egyesült Államok és más nyugati államok nem kis befolyására - az ENSZ BT tagjaiban nem volt annyi bátorság, hogy eleget tegyenek az orosz kérésnek, s hogy az ülés napirendjére annak a megvitatását tűzzék, mi is történt (az előző napon) az orosz területi vizeken” - hangsúlyozta Zaharova, hozzáfűzve: "sajnos azt a kérést teljesítették, amely az ukrán levélen alapult, s mi nagyon is jól tudjuk, hogyan jön létre az úgynevezett szolidáris többség". Az ENSZ BT rendkívüli ülését orosz és ukrán kérésre hívták össze. Oroszország azzal a hivatkozással kérte az ülés összehívását, hogy Ukrajna szerepvállalását vitassák meg. Moszkva szerint ugyanis "Ukrajna sértette meg az Orosz Föderáció határait". Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország azonban - a BT-tagok többségével együtt - leszavazta az orosz javaslatot, elutasította azt az orosz állítást, hogy Kijev sértette volna meg Oroszország szuverenitását. Az amerikai ENSZ-nagykövet a hétfői ülésen leszögezte: a nemzetközi közösségnek el kell ítélnie ezt az orosz "arrogáns cselekedetet". Ukrajna ENSZ-nagykövete arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy foganatosítson újabb szankciókat Oroszországgal szemben, "beleértve Oroszország Azovi-tengeri kikötőit". Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót. A támadásban ukrán tengerészek sebesültek meg. Az ukrán hajókat Kercs kikötőjébe vontatták. Az ukrán vezérkar szerint 23 ukrán tengerész esett fogságba az incidens során. Az FSZB szerint viszont az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva tovább haladtak a szoros felé, ahol viszont az áthajózáshoz orosz engedélyre van szükség. A történtek nyomán Petro Porosenko ukrán elnök szerdától hadiállapotot vezet be, amely az ukrán jogban a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot.