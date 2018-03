Moszkva Londont hibáztatja a Szkripal-ügyben

Közölte, hogy Oroszország még mindig dolgozik a brit retorziókra adandó válaszintézkedéseken. Mint mondta, a döntés a nagyon közeli jövőben meg fog születni. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a RIA Novosztyi hírügynökség szerint bejelentette, hogy Moszkva brit diplomatákat fog kiutasítani. "Hamarosan" - válaszolta arra a kérdésre, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Theresa May brit kormányfő szerdán jelentette be egyebek között 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint az oroszországi labdarúgó-világbajnokságnak a brit királyi család és a kormány tagjai általi bojkottálását amiatt, hogy Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, ami mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll. Zaharova "őrültségnek" nevezte az állítást, miszerint Oroszországnak köze lenne az incidenshez és hangsúlyozta, hogy London oroszellenes kampányt folytat. Fenntartásainak adott hangot amiatt, hogy más országok anélkül fejezték ki a szolidaritásukat Nagy-Britanniának, hogy az ügyre vonatkozó információk birtokában lennének. Állítása szerint a merénylettel kapcsolatos "igazságot" elrejtették. A szóvivő elmondta, hogy a londoni orosz nagykövetség négy jegyzékben is felajánlotta Moszkva együttműködését a brit külügyminisztériumnak, ám az elvetette a kezdeményezést. Mint mondta, a brit kormány továbbra sem oszt meg semmilyen, a Szkripal-ügyre vonatkozó információt, amit a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetben (OPCW) való tagságából kifolyólag egyébként kötelessége lenne megtenni. Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszter közölte: úgy értesült, hogy Nagy-Britannia a Szkripal-ügy miatt fontolóra vette az orosz gázimport csökkentését. Novak szerint egy ilyen lépés "politikai indíttatású" lenne. Margarita Szimonyan, a RT orosz állami televízió főszerkesztője Moszkvában az AP hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: May kormányfő lesz a felelős azért, ha a brit média tudósítóit a Szkripal-ügy kapcsán kiutasítják Oroszországból.(Zaharova korábban jelezte, hogy ha Nagy-Britanniából kitiltják majd az RT-t, Moszkva ugyanígy tesz majd a brit tömegtájékoztatási eszközökkel.) Szimonyan furcsának nevezte, ha Oroszország olyan "vakmerő és ostoba" lett volna, hogy megmérgezze Szkripalt, "tudva, hogy ezzel mekkora felháborodást fog kiváltani".