Moszkva is bízik Washington és Phenjan találkozójában

"Ezt egy helyes irányban tett lépésnek tartjuk. Remélem, hogy a megállapodás létrejön. Erre feltétlenül szükség van a Koreai-félsziget körül kialakult helyzet normalizálásához" - mondta. Lavrov emellett kifejezte Oroszország készségét, hogy segítse a nyomozásokat, amelyeket Szergej Szkripal, az orosz hírszerzés volt ezredese angliai megmérgezése vagy az amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozás ügyében indítottak. Hangot adott véleményének, hogy az effajta vizsgálatok lefolytatásához nem arra van szükség, hogy alaptalan vádakat hangoztassanak. Lavrov párhuzamot vont aközött, amit London a Szkripal-féle mérgezéssel és Alekszandr Litvinyenko volt FSZB-alezredes meggyilkolásával kapcsolatban állít. "Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Litvinyenko halálát, amellyel szintén Oroszországot vádolták, nem derítették fel teljesen, mert a nyíltnak nevezett bírósági tárgyalás valójában zárt volt, nagyon furcsa módon folytatták le, és számos, a tárgyalás során felmerült tényt nem hoztak nyilvánosságra. Mi felajánlottuk a szolgálatunkat, felajánlottuk az együttműködésünket, mert kérdések egész sora merült fel az Oroszországi Föderációval kapcsolatban, ám a brit igazságszolgáltatás ennél magasabb rendűnek vélte magát, és elégségesnek találta azt, hogy egy megalapozatlan ítéletet hozzon, amely egyáltalán nem kimerítő" - hangoztatta Lavrov. Az orosz miniszter azt javasolta, hogy válaszokért szakmai, nem pedig propagandacsatornákon forduljanak Oroszországhoz. Lavrov afrikai körútja keretében csütörtökön érkezett az etióp fővárosba, ahol egy időben tartózkodott Rex Tillerson amerikai külügyminiszterrel, de kettejük között nem jött létre találkozó Szergej Rjabkov, az orosz diplomácia vezetőjének pénteki moszkvai bejelentése szerint. Rjabkov hétfőn közölte: Moszkva javasolta, hogy Lavrov és Tillerson ebből az alkalomból találkozzon egymással. Heather Nauert amerikai külügyi szóvivő csütörtökön azt állította, hogy Washingtonhoz nem érkezett ilyen orosz javaslat. A washingtoni orosz nagykövetség ezt "az igazság eltorzításának" és "dezinformációnak" minősítette, és közölte, hogy az amerikai külügyminisztériumba március 2-án küldték el a külügyminiszteri találkozóra vonatkozó kérelmet. Lavrov csütörtökön Hararéban kijelentette: "nem igaz", hogy nem folytak tárgyalások a Tillersonnal tartandó etiópiai találkozó lehetőségéről. Maga az amerikai külügyminiszter csütörtöki addisz-abebai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem akar kitérni a személyes találkozó elől, és butaságnak nevezte azt az elképzelést, amely szerint az Egyesült Államok elutasítaná a diplomáciai együttműködést. Azt mondta, csak két napja értesült arról, hogy egyszerre lesz Lavrovval az etióp fővárosban, de a programja már betelt addigra. Elmondta, hogy gyakran találkozik orosz hivatali partnerével, és egymás telefonszámát is tudják. A washingtoni orosz nagykövetség a megbeszélés meghiúsulása előtt azt javasolta a találkozóra vonatkozó orosz felkérést tagadó amerikai külügyminisztériumnak, hogy a Twitteren egyeztessék le a találkozót. Lavrov egyébként Addisz-Abebában azt is hangoztatta, hogy Oroszország mindig kész a hadászati egyensúlyról folytatott tárgyalásokra az Egyesült Államokkal. A miniszter arra reagált, hogy az amerikai demokrata Ed Markley, Jeff Markley és Dianne Feinstein, valamint a független Bernie Sanders szenátor sürgette, hogy Tillerson kezdjen egyeztetést Moszkvával a hadászati támadófegyverek korlátozásáról szóló egyezmény meghosszabbításától, miután Vlagyimir Putyin elnök a hónap elején új típusú orosz csapásmérő eszközök kifejlesztéséről számolt be.