Moszkva és Kijev konfliktusáról tárgyal az EU

A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint a miniszterek a kercsi incidens kapcsán megerősítik az unió egységes álláspontját, amely szerint határozottan támogatják Ukrajna területi épségét, függetlenségét. Noha több tagállam érvel ellene, az ülésen megtárgyalják esetleges újabb szankciók bevezetésének lehetőségét Oroszország ellen. A miniszterek előkészítik az EU-Ukrajna Társulási Tanács december 17-én esedékes ülését, amelyen Ukrajna beszámol majd az egy éve rögzített kötelezettségek teljesítéséről. A tagállamok várhatóan ismét hangsúlyozzák majd annak fontosságát, hogy Ukrajna folytassa a megkezdett reformfolyamatot, közte a korrupcióellenes fellépést. Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, aki részt vesz a tanács munkaebédjén, várhatóan ismertetni fogja Ukrajna kívánságát, amely szerint az unió járjon közbe annak érdekében, hogy megtiltsák az orosz hajók kikötését az Európai Unió tagországainak valamennyi kikötőjében. Az uniós külügyminiszterek eszmecserét folytatnak a nyugat-balkáni térségről is. Számba veszik az EU jelenlegi és a jövőben esedékes szerepvállalását a régióban. Meg fogják vitatni a legújabb fejleményeket, egyebek mellett Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Koszovó vonatkozásában. A Külügyi Tanács megvitatja az EU és az Afrikai Unió (AU) közötti együttműködés helyzetét, különös figyelemmel a 2017. novemberében megfogalmazott abidjani nyilatkozat migrációval foglalkozó fejezetére. Előkészíti a január 21-22-ére tervezett EU-Afrikai Unió miniszteri találkozót is, amelyen három fő témára összpontosítanak: a béke, biztonság és kormányzás, valamint a beruházások és kereskedelem, illetve a szabályokon alapuló világrend támogatására irányuló együttműködés megerősítése. A tanács megbeszélést folytat Venezueláról is. Megvizsgálja, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy összekötő csoport létrehozására, amely adott feltételek mellett elősegíthetné a politikai folyamatot, közvetítve az ellenzék és a kormányzat között. A megbeszélésnek aktualitást ad az is, hogy Nicolás Maduro elnök 2019. január 10-én kezdi meg második hivatali idejét. A miniszterek más sürgős nemzetközi kérdéseket is áttekintenek, köztük az Iránnal szembeni uniós korlátozó intézkedéseket, Srí Lanka helyzetét, Szíriát, s mivel a Külügyek Tanácsa az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 70. évfordulóján ül össze, az emberi jogok helyzetét is.