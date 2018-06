Mogherini több pénzt adna Afrikának

"Az alap hasznosnak bizonyult, eredményeket hozott. Ezért kérünk rá több pénzt a tagországoktól" - mondta rövid sajtótájékoztatóján Mogherini az uniós külügy- és védelmi miniszterek tanácskozását megelőzően. Kijelentette, hogy a vasárnapi brüsszeli informális minicsúcson pozitív lépéseket tettek ebbe az irányba, és reményét fejezte ki, hogy az uniós országok bővítik majd az afrikai alap forrásait. Rámutatott, hogy a migráció külső dimenziójának kezeléséhez, a humánus és fenntartható megoldáshoz, a származási és tranzitállamok fejlesztéséhez megfelelő forrásokra van szükség. Hozzátette, hogy a kérdésnek van egy belső, szolidaritási dimenziója is, amely azonban nem az ő portfóliójához tartozik. Újságírói kérdésre válaszolva Mogherini ama reményét fejezte ki, hogy a tagországok a héten jóváhagyják az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését az immár 2005 óta tagjelöltnek számító Macedóniával, miután a jelek szerint hosszú évek után nemrég sikerült rendezniük a feleknek a macedón-görög névvitát. "Érdemeken alapuló folyamatról van szó, ami azt jelenti, hogy amennyiben előrelépés történik, akkor azt el kell ismerni és bátorítani kell" - fogalmazott. Hasonló várakozásáról számolt be Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is, aki ugyancsak részt vesz az ülésen. Mint mondta, arra számít, hogy az észak-atlanti szövetség jövő havi csúcstalálkozóján jóváhagyják a csatlakozási tárgyalások megindítását a balkáni országgal.