Mesterházy frakcióvezető lett a NATO-parlamentben

Közleményük szerint a héten ülésezett a kanadai Halifaxban a NATO Parlamenti Közgyűlése. Az ülésen új parlamenti elnököt és bizottsági elnököket is választott a közgyűlés. Ennek eredményeképpen választották meg Mesterházy Attilát a NATO tagországok baloldali képviselőcsoportjának vezetőjévé, továbbá a Transzatlanti Védelmi és Biztonsági Együttműködés albizottság elnökévé is. Magyarország NATO csatlakozása óta először választottak magyar parlamenti képviselőt egy pártcsalád frakcióvezetőjévé - írta az MSZP. A személyi kérdések mellett a NATO Parlamenti Közgyűlésének ülésén a globális biztonsági környezet megváltozásából fakadó feladatokat és a szövetségen belüli kihívásokat is megvitatták a NATO tagállamok és partner országainak parlamenti képviselői. A közgyűlés továbbá hétfőn elfogadta a szocialista képviselő raportőrként jegyzett, a "Tehermegosztás: új kötelezettségek egy új korszakban" címet viselő a NATO tagországok védelmi kiadásairól szóló jelentését is - olvasható az MSZP közleményében.