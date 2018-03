Merkel: további következményei lehetnek a Szkripal-ügynek

Merkel elmondta, a megbeszélések folyamán az Európai Unió teljes egységet mutatott az angliai mérgezés ügyében hozott döntésével, amely szerint nincs más ésszerű magyarázat, "nagyon valószínű", hogy Oroszország a felelős az idegméreggel elkövetett támadásért - közölte. A német kancellár beszámolt arról is, hogy az uniós vezetők megerősítést vártak Donald Trump amerikai elnök részéről arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió valóban mentességet kap az Egyesült Államokba importált acélra és alumíniumra kivetett vámok megfizetésére. Az unió készen áll a tárgyalások folytatására, ugyanis úgy gondolja, hogy a védővám bevezetése nem indokolt. Ha azonban erre mégis sor kerülne, arra az EU ellenintézkedésekkel válaszol - húzta alá Merkel. Az uniós vezetők jó transzatlanti kapcsolatokra törekednek, de reagálni fognak, ha úgy látják, hogy valamely ország megsérti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat - tette hozzá. Mark Rutte holland miniszterelnök az éjszakába nyúló munkavacsora után távozásakor megerősítette: az uniós állam- és kormányfők az angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett merényletkísérlet ügyében abban is megállapodtak, hogy "egyfajta jelképes gesztusként" hazarendelik konzultációra az uniós nagykövetet Moszkvából. Sajtóhírek szerint emellett az EU több tagországa is fontolgatja orosz diplomaták kiutasítását, illetve saját diplomaták hazahívását a történtek miatt. Theresa May brit miniszterelnök távozásakor megköszönte az uniós tagországok támogatását és egységét a Salisburyben elkövetett bűncselekmény ügyében. Örömét fejezte ki, hogy az Európai Tanács egyetértett az Egyesült Királyság kormányának értékelésével, amely szerint nagyon valószínű, hogy Oroszország tehető felelőssé az idegméreg használatáért. Oroszország fenyegetése nem ismer határokat, ami veszélyt jelent az európai értékekre nézve. Helyénvaló, hogy az uniós tagországok egységet mutatva lépjenek fel a közös értékek megőrzése érdekében - tette hozzá a brit kormányfő. Március 4-én Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija súlyos mérgezéses tünetekkel került az angliai Salisbury városának kórházába. A férfi korábban az orosz katonai hírszerzés ezredese volt, s tíz éven át dolgozott a brit külső hírszerzésnek. Brit álláspont szerint Szkripalt és lányát idegméreggel próbálták meggyilkolni, amiért Oroszország felelős. A moszkvai vezetés ezt visszautasította. Az ügy egyre inkább elmérgesedett, a vádak és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. A nyugati országok felsorakoztak Nagy-Britannia mögött. Moszkva felajánlotta együttműködését az ügy kivizsgálásában, de kézzelfogható bizonyítékokat követel.